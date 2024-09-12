أسعار النفط تستقر خلال التداولات الآسيوية مع توازن المخاوف من ضعف الطلب

(MENAFN
) استقرت أسعار النفط خلال تداولات السوق الآسيوية اليوم الخميس بتاريخ 12 أيلول، حيث توازنت المخاوف من ضعف الطلب مع المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة، وكانت المكاسب السابقة مدفوعة بالاضطرابات التي سببها إعصار فرانسيس في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وارتفعت عقود خام برنت لشهر نوفمبر بواقع 24 سنتاً، أو 0.34 بالمئة، لتصل إلى 70.86 دولاراً للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي لشهر أكتوبر بواقع 20 سنتاً، أو 0.30 بالمئة، لتبلغ 67.52 دولاراً للبرميل حتى الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، وفقاً للبيانات.
كما شهدت الجلسة السابقة ارتفاعاً تجاوز 2 بالمئة في عقود النفط الخام، حيث أجبر الإعصار على إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك الأمريكي وأثر على أنشطة التكرير بعد وصوله إلى جنوب لويزيانا يوم الأربعاء، ومع ذلك، ومع تراجع قوة إعصار فرانسيس، تحول انتباه السوق إلى المخاوف المستمرة بشأن تراجع الطلب، وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بزيادة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع الواردات النفطية وانخفاض الصادرات، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو، تزامناً مع انخفاض الطلب على المشتقات النفطية وتقلص نشاط التكرير.
إضافة إلى المخاوف المتعلقة بجانب الطلب، خفضت أوبك مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وعدلت أيضا توقعاتها للعام الحالي نزولا للشهر الثاني على التوالي، وقد خلق هذا المزيج من العوامل - انخفاض الطلب، وارتفاع المخزونات، وانخفاض توقعات أوبك - مشهدا معقدا لسوق النفط، وتحقيق التوازن بين اضطرابات الإمدادات الناجمة عن إعصار فرانسيس والإشارات الاقتصادية الأوسع نطاقا لضعف الطلب.
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