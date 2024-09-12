11 ألف شركة ألمانية تعلن إفلاسها في نصف سنة بسبب الصعوبات المالية

(MENAFN
) أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، أن 11,000 شركة أعلنت إفلاسها في النصف الأول من عام 2024، ويبرز هذا الرقم الكبير الصعوبات المالية التي واجهتها الشركات في البلاد هذا العام، كما أشار المكتب إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات الإفلاس ارتفع بشكل ملحوظ في شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى اتجاه مقلق للاقتصاد الألماني.
كذلك أظهرت البيانات الأولية من المكتب الفيدرالي للإحصاء زيادة بنسبة 10.7 بالمئة في حالات الإفلاس التي تعاملت معها المحاكم على أساس سنوي، وهذه هي المرة الأولى في عام 2024 التي تشهد فيها طلبات الإفلاس زيادة تقل عن 10 بالمئة حتى شهر يونيو، وأكد المكتب أن ليس جميع حالات الإفلاس المسجلة قد تتطور إلى إجراءات قانونية رسمية وتدرج في الإحصاءات الرسمية.
ووفقًا للبيانات النهائية، بلغ إجمالي عدد الشركات التي قدمت طلبات إفلاس في النصف الأول من العام 10,702 شركة، بما في ذلك الشركات التي قدمت طلباتها في شهر يونيو، وهذا يمثل زيادة بنسبة 24.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، الزيادة الحادة تسلط الضوء على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الشركات، مع تأثر بعض القطاعات أكثر من غيرها.
كما وصل إجمالي ديون الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من عام 2024 إلى 32.4 مليار يورو، وهو قفزة كبيرة مقارنة بـ 13.9 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وكانت الشركات العاملة في قطاعي النقل والتخزين مسؤولة عن معظم هذه الحالات، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الوكالات المؤقتة للتوظيف وشركات البناء زيادة ملحوظة في حالات الإفلاس.
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