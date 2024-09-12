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عضو كنيست يميني متطرف يتهجم على اسير يتلقى العلاج ويهدده بالقتل

9/12/2024 2:14:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب / ترجمة خاصة PNN / اقتحم عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف زفي سوكوت غرفة المستشفى الذي يعالج فيه الاسير المصاب الذي قالت اسرائيل انه نفذ عملية دهس بالامس قرب بيت ايل وهدده بالقتل.

وبحسب صحيفة هارتس فقد صرخ العضو في الكنيست الاسرائيلي عن حزب يميني متطرف في وجه الفلسطيني الذي يتلقى العلاج بالقول اننا سنتاكد من ان دولة اسرائيل ستقتلك.

و هدد عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف زفي سوكوت حياة الرجل الفلسطيني الذي دهس الرقيب أول في الجيش الإسرائيلي جيري جيديون هانجال في الضفة الغربية يوم امس الأربعاء.

و اقتحم سوكوت غرفة المستشفى حيث كان الرجل يتلقى العلاج، وصاح في وجهه قائلاً: "سنتأكد من أن دولة إسرائيل ستقتلك."

ولاحقًا، نشر سوكوت مقطع فيديو يقول فيه للرجل: "سنمرر قانونًا سيقتلك."


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