عضو كنيست يميني متطرف يتهجم على اسير يتلقى العلاج ويهدده بالقتل

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / ترجمة خاصة PNN / اقتحم عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف زفي سوكوت غرفة المستشفى الذي يعالج فيه الاسير المصاب الذي قالت اسرائيل انه نفذ عملية دهس بالامس قرب بيت ايل وهدده بالقتل.
وبحسب صحيفة هارتس فقد صرخ العضو في الكنيست الاسرائيلي عن حزب يميني متطرف في وجه الفلسطيني الذي يتلقى العلاج بالقول اننا سنتاكد من ان دولة اسرائيل ستقتلك.
و هدد عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف زفي سوكوت حياة الرجل الفلسطيني الذي دهس الرقيب أول في الجيش الإسرائيلي جيري جيديون هانجال في الضفة الغربية يوم امس الأربعاء.
و اقتحم سوكوت غرفة المستشفى حيث كان الرجل يتلقى العلاج، وصاح في وجهه قائلاً: "سنتأكد من أن دولة إسرائيل ستقتلك."
ولاحقًا، نشر سوكوت مقطع فيديو يقول فيه للرجل: "سنمرر قانونًا سيقتلك."
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