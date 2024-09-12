بنك الكويت الوطني -البحرين يوقع شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك الكويت الوطني – البحرين توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية توفر لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية عروض سفر متميزة إلى مجموعة مختارة من الوجهات السياحية حول العالم.وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمتع حاملو بطاقات الوطني الائتمانية بخصم يصل إلى 10% على رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى وجهات سياحية مختارة.
ويسري هذا العرض من 10 سبتمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر 2024 لفترة السفر من 10 سبتمبر وحتى 15 ديسمبر 2024. وللاستفادة من هذا الخصم، يجب على العملاء حجز رحلاتهم من خلال الصفحة المخصصة على موقع الخطوط الجوية القطرية ( qatarairways ) باستخدام رمز العرض الترويجي المتوفر على nbk . com / qatarairwaysbh وبهذه المناسبة علق محمود العالي، نائب المدير العام لبنك الكويت الوطني -البحرين، على هذه الشراكة الخاصة قائلاً: «نحن سعداء بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية لتقديم هذا الخصم المتميز والقيم لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية».
وأضاف العالي أن هذه الشراكة تؤكد التزام البنك بتعزيز القيمة التي يقدمها لعملائه من خلال تمكينهم من الحصول على خدمات ومزايا عالمية المستوى.
وأشار إلى أنه ومن خلال التعاون مع شركة طيران عالمية مرموقة مثل الخطوط الجوية القطرية، نهدف إلى جعل تجارب سفرهم أكثر متعة وراحة، حيث يمكن لعملائنا الآن استكشاف المزيد من الوجهات بسهولة وبتكلفة أقل سواء كانوا يسافرون للعمل أو للترفيه.
من جانبه، صرح ساركيس إمموغليان، مدير الخطوط الجوية القطرية في البحرين، قائلاً: «يسرّ الخطوط الجوية القطرية عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الكويت الوطني – البحرين، حيث تسعى الناقلة القطرية دائماً إلى الارتقاء بخدماتها لتقديم تجارب سفر لا تضاهى. وبفضل هذا العرض، سيتمكن حاملو بطاقات الوطني الائتمانية من الاستمتاع بتجارب سفر استثنائية، حيث نتطلع إلى الترحيب بعملاء بنك الكويت الوطني – البحرين على متن رحلاتنا الجوية إلى مجموعة من أفضل الوجهات السياحية حول العالم.
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