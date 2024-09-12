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بنك الكويت الوطني -البحرين يوقع شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية

9/12/2024 12:14:06 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬توفر‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬عروض‭ ‬سفر‭ ‬متميزة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الجديدة،‭ ‬سيتمتع‭ ‬حاملو‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭% ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬سياحية‭ ‬مختارة‭. ‬

ويسري‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬لفترة‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الخصم،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬حجز‭ ‬رحلاتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفحة‭ ‬المخصصة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ (‬ qatarairways ‭) ‬باستخدام‭ ‬رمز‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬المتوفر‭ ‬على‭ ‬ nbk ‭.‬ com ‭ /‬ qatarairwaysbh وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬محمود‭ ‬العالي،‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ -‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الخاصة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الخصم‭ ‬المتميز‭ ‬والقيم‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬ومزايا‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة‭ ‬مثل‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬تجارب‭ ‬سفرهم‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭ ‬وراحة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لعملائنا‭ ‬الآن‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬بسهولة‭ ‬وبتكلفة‭ ‬أقل‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬يسافرون‭ ‬للعمل‭ ‬أو‭ ‬للترفيه‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬ساركيس‭ ‬إمموغليان،‭ ‬مدير‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرّ‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الناقلة‭ ‬القطرية‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدماتها‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬سفر‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭. ‬وبفضل‭ ‬هذا‭ ‬العرض،‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملو‭ ‬بطاقات‭ ‬الوطني‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجارب‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية،‭ ‬حيث‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بعملاء‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلاتنا‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

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