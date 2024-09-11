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آراء فنية بعد خسارة منتخبنا الوطني أمام اليابان..مدربون يجمعون على نسيان النتيجة الثقيلة والتركيز في القادم

9/11/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استطلاع أجراه: أحمد جواد الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬كانت‭ ‬ثقيلة‭ ‬وقاسية،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

واتفق‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬بالروح‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬جاهزا‭ ‬بدنيا‭ ‬وذهنيا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬بمقدوره‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬وأن‭ ‬يتجاوز‭ ‬المطب‭ ‬الياباني‭ ‬باعتبار‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬النسيان،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭.‬

وقال‭ ‬المدربون‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬ويقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بتقييمها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬وتفاديها‭ ‬مستقبلا،‭ ‬والتفكير‭ ‬بالمواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬والخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬الفوز‭.‬


نتيجة‭ ‬قاسية‭ ‬

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬فارس‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وقال‭: ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للأسف‭ ‬كان‭ ‬متحفظاً‭ ‬دفاعياً‭ ‬مما‭ ‬أعطى‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبي‭ ‬اليابان‭ ‬أن‭ ‬يتكيفوا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬النسق‭ ‬وخفضه،‭ ‬وعندما‭ ‬تلعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬سريعين‭ ‬ومهاريين،‭ ‬فأنت‭ ‬تمنحهم‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭: ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والضغط‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير،‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬قبل‭ ‬انهيار‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬وقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬اليابان‭ ‬كانوا‭ ‬حاضرين‭ ‬بدنيا‭ ‬وذهنيا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬نلمسه‭ ‬في‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا،‭ ‬مقارنة‭ ‬باللقاء‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭.‬

وتابع‭: ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعتبر‭ ‬المباراة‭ ‬محطة‭ ‬للنسيان،‭ ‬وأن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬ونستغل‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬فالتصفيات‭ ‬مشوارها‭ ‬طويل،‭ ‬تبقت‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وأنا‭ ‬أثق‭ ‬باللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الإخفاق،‭ ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬برفع‭ ‬النسق‭ ‬البدني‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وإجراء‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬قوية،‭ ‬تمتلك‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬سنواجهها‭.‬

وختم‭ ‬فارس‭ ‬الدوسري‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬لسوء‭ ‬الطالع‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الحديدية،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬لديه‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير،‭ ‬وهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬سواء‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬أو‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬والجماهير،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭.‬

التدوير‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صديق‭ ‬زويد‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬تعتبر‭ ‬ثقيلة،‭ ‬وقال‭: ‬كان‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تدويرا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأن‭ ‬يقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بسؤال‭ ‬المعدّ‭ ‬البدني‭ ‬عن‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمباراة،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للجاهزين‭ ‬بدنيا‭ ‬وتكون‭ ‬لهم‭ ‬الأولوية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬والسفر‭ ‬المرهق‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬استغرق‭ ‬حوالي‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬كانت‭ ‬متعبة،‭ ‬والدليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬وخروجه‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭: ‬لم‭ ‬يتعامل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬مع‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬ولا‭ ‬التبديلات‭ ‬كانت‭ ‬موفقة‭ ‬وخصوصا‭ ‬تبديل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتركيز‭ ‬وتحضير‭ ‬ذهني،‭ ‬فقد‭ ‬استلم‭ ‬لاعب‭ ‬اليابان‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬ولم‭ ‬يتدخل‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬لإيقافه،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬تحفيز‭ ‬لاعبيه‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬لأرض‭ ‬الملعب‭.‬

وختم‭ ‬صديق‭ ‬زويد‭: ‬كل‭ ‬المنتخبات‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬إصابة‭ ‬لاعبيها‭ ‬ومدة‭ ‬استشفاء‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬وتغييره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬جاهزيته،‭ ‬فلماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استبدال‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬المصابين؟‭ ‬وبالنهاية‭ ‬أمامنا‭ ‬تحدّ‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬وعلينا‭ ‬تقييم‭ ‬المباراة‭ ‬ومعالجة‭ ‬أماكن‭ ‬الخطأ‭ ‬والتحضير‭ ‬الجيد‭ ‬للمباراة‭ ‬القادمة‭.‬

خسارة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة

أعرب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬زويد‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني،‭ ‬وقال‭: ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوقعة،‭ ‬وتمنيت‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬بنقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬ورجح‭ ‬سبب‭ ‬الخسارة‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬لـ«نشوة‭ ‬الفوز‮»‬‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭.‬

وأضاف‭: ‬الخسارة‭ ‬واردة،‭ ‬والفريق‭ ‬لعب‭ ‬بداية‭ ‬ممتازة‭ ‬وبواقعية،‭ ‬وكان‭ ‬اللاعبون‭ ‬متحفظين‭ ‬في‭ ‬الصعود،‭ ‬وفي‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬فإن‭ ‬لاعبي‭ ‬اليابان‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬كانوا‭ ‬يهاجمون‭ ‬بقوة،‭ ‬فهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬إمكانيات‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬لاعبينا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬يتحمل‭ ‬لاعبونا‭ ‬ضغط‭ ‬اليابانيين‭ ‬وبدا‭ ‬عليهم‭ ‬التعب‭ ‬وفقدوا‭ ‬التركيز‭.‬

وتابع‭: ‬كان‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬يستبعدوا‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬ويستبدلوهم‭ ‬بأسماء‭ ‬جاهزة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬خاضوا‭ ‬معسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية،‭ ‬وكان‭ ‬بالإمكان‭ ‬تعويض‭ ‬أماكن‭ ‬النقص،‭ ‬وإراحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أستراليا‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للبدلاء‭.‬

وختم‭ ‬محمد‭ ‬زويد‭: ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعويض،‭ ‬وأمامنا‭ ‬مباريات‭ ‬قادمة‭ ‬وسوف‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬ومع‭ ‬بعض‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬بخوض‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬بنفس‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬سنواجهها‭ ‬فإننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

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