الجامعة العربية توصي بدعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مجلس الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.



جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس جامعة العربية، اليوم الأربعاء، مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد على ضرورة التزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار بالأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوّه إلى أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيدًا من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وقرر المشاركون رفع البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى وزراء خارجية دولهم؛ لتبنيه بمناسبة انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع سفراء وممثلو كل من (بوليفيا، وتشيلي، والبرازيل، وكوبا، وكولومبيا، والدومينيكان، وبيرو، وفنزويلا والمكسيك).

--(بترا)