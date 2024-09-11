الجامعة العربية توصي بدعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مجلس جامعة
الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس جامعة العربية، اليوم الأربعاء، مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد على ضرورة التزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوّه إلى أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيدًا من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
وقرر المشاركون رفع البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى وزراء خارجية دولهم؛ لتبنيه بمناسبة انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع سفراء وممثلو كل من (بوليفيا، وتشيلي، والبرازيل، وكوبا، وكولومبيا، والدومينيكان، وبيرو، وفنزويلا والمكسيك).
--(بترا)
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