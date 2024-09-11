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الاتحاد يدشن مبنى النمور

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يجهز الاتحاد مفاجأة للاعبيه الذين يستعدون للعودة إلى التدريبات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بعد ما أزاح الستار عن مبنى الفريق الذي يشمل أحدث التجهيزات، ويشتمل على غرفة تغيير ملابس، وكذلك صالة رياضية شاملة، وغرفة قياسات بدنية واستشفاء، كما يشمل المبنى قاعة اجتماعات خاصة بالجهاز الفني ضمن التجهيزات الحديثة التي تحاكي الموجود بأحدث المباني الرياضية في العالم.

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