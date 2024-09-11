الاتحاد يدشن مبنى النمور
التاريخ
9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يجهز الاتحاد مفاجأة للاعبيه الذين يستعدون للعودة إلى التدريبات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بعد ما أزاح الستار عن مبنى الفريق الذي يشمل أحدث التجهيزات، ويشتمل على غرفة تغيير ملابس، وكذلك صالة رياضية
شاملة، وغرفة قياسات بدنية واستشفاء، كما يشمل المبنى قاعة اجتماعات خاصة بالجهاز الفني ضمن التجهيزات الحديثة التي تحاكي الموجود بأحدث المباني الرياضية في العالم.
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