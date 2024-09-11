الخصاونة يدلي بصوته في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين شاهد
التاريخ
9/11/2024 10:05:54 AM
(MENAFN
- Amman Net) أدلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء بصوته في دائرة عمان الثانية ب مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين.
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