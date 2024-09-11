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الخصاونة يدلي بصوته في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين شاهد

9/11/2024 10:05:54 AM
(MENAFN- Amman Net) أدلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء بصوته في دائرة عمان الثانية ب مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين.


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