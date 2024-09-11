فتوح يطالب برلمانات العالم باتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية ضد دولة الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، برلمانات العالم وخاصة البرلمانات الدولية والقارية بضرورة اتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها ومقاطعتها.

ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ عقوبات رادعة واقتصادية وثقافية وتجميد عضوية دولة الاحتلال في المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة.

وقال فتوح، إن استخدام الاحتلال الطائرات الحربية والمسيرة وإعدام خمسة مواطنين بقصفهم بطائرة مسيرة في طوباس واجتياح المخيمات وتدمير البنية التحتية وطرد العائلات وإجبارهم على مغادرة منازلهم هو امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تهدف الى توسيع العدوان وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر وحشية تحدث تحت أنظار العالم والمجتمع الدولي الذي يراقب ويشاهد إرهاب الاحتلال بتحويل قطاع غزة لأكبر سجن وكارثة يتعرض لها شعب من إبادة وتطهير عرقي وتجويع وفريسة للأمراض دون اتخاذ إجراءات قانونية إنسانية وعملية لتنفيذ القرارات الأممية.