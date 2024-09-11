فتوح يطالب برلمانات العالم باتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية ضد دولة الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، برلمانات العالم وخاصة البرلمانات الدولية والقارية بضرورة اتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها ومقاطعتها.
ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ عقوبات رادعة سياسية واقتصادية وثقافية وتجميد عضوية دولة الاحتلال في المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة.
وقال فتوح، إن استخدام الاحتلال الطائرات الحربية والمسيرة وإعدام خمسة مواطنين بقصفهم بطائرة مسيرة في طوباس واجتياح المخيمات وتدمير البنية التحتية وطرد العائلات وإجبارهم على مغادرة منازلهم هو امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تهدف الى توسيع العدوان وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر وحشية تحدث تحت أنظار العالم والمجتمع الدولي الذي يراقب ويشاهد إرهاب الاحتلال بتحويل قطاع غزة لأكبر سجن وكارثة يتعرض لها شعب من إبادة وتطهير عرقي وتجويع وفريسة للأمراض دون اتخاذ إجراءات قانونية إنسانية وعملية لتنفيذ القرارات الأممية.
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