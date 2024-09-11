حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد الكثير وما زلنا نتعلم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان وما زال قدوة في القيادة والإدارة والحكم والحكمة.

ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، مقطع فيديو يوثق جوانب مهمة من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلِّقاً: «تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته، تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته، وما زلنا نتعلم».