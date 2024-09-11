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كهرباء القدس وبلدية بيرزيت تبحثان تعزيز التعاون وتناقشان المشاريع المشتركة

9/11/2024 5:14:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /استقبل المهندس ثائر جرادات مدير فرع محافظة رام الله والبيرة في شركة كهرباء محافظة القدس وفدًا من بلدية بيرزيت برئاسة السيد نضال شاهين، وأعضاء البلدية، المهندسة مي عتماوي، والسيد إسماعيل النبالي، والسيد فراس بربار، والسيد ذياب الأشعل.

وخلال اللقاء، عبّرت بلدية بيرزيت عن شكرها وتقديرها لجهود الشركة في تحسين البنية التحتية في كافة مناطق امتيازها ولا سيما بلدة بير زيت، وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستمر فيما بينهما.

وبدوره أكد المهندس جرادات أهمية هذا الاجتماع ، مؤكدا على استراتيجية الشركة المقدسية في تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية،
في سبيل تقديم أفضل الخدمات لمشتركينا في كافة مناطق الامتياز.

كما ناقش الطرفان إمكانية تطويرالشبكة الكهربائية وتغيير الأعمدة الكهربائية القديمة في بعض مناطق البلدة.

وحضر اللقاء من الشركة كل من المهندس سعيد ريان مدير الدائرة الفنية، والسيد طارق حفظي منسق الهيئات المحلية.

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