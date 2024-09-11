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مؤشر نيكي يفقد 539 نقطة مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته في 2024 - جريدة البورصة

9/11/2024 4:54:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع قيمة الين بعد تصريحات إحدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.49% أو ما يعادل 539 نقطة إلى 35619 نقطة عند الإغلاق في سلسلة من الخسائر استمرت على مدار 7 جلسات، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 1.78% إلى 2530 نقطة.

موضوعات متعلقة صعود سهم كومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات

قالت“جونكو ناكاجاوا” عضوة مجلس محافظي بنك اليابان في خطاب خلال اجتماع لقادة الأعمال انعقد اليوم، إن المصرف المركزي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار المتوقع.

وأشارت إلى أن الاضطراب الذي تعرضت له الأسواق مطلع أغسطس الماضي لم يُثن بنك اليابان عن مخططاته لمواصلة رفع أسعار الفائدة على نحو مستقر، لكنها أكدت على أهمية أخذ هذه التقلبات في الاعتبار، وتقييم آثارها على الاقتصاد والأسعار عند النظر فيما إذا كان ينبغي تشديد تكاليف الاقتراض.

وتسببت تصريحات“ناكاجاوا” في ارتفاع قيمة الين لأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي، إذ تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.76% إلى 141.34 ين في تمام الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.


المصدر:

MENAFN11092024000202011048ID1108660865

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