مؤشر نيكي يفقد 539 نقطة مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته في 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع قيمة الين بعد تصريحات إحدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي
بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.49% أو ما يعادل 539 نقطة إلى 35619 نقطة عند الإغلاق في سلسلة من الخسائر استمرت على مدار 7 جلسات، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 1.78% إلى 2530 نقطة.
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قالت“جونكو ناكاجاوا” عضوة مجلس محافظي بنك اليابان في خطاب خلال اجتماع لقادة الأعمال انعقد اليوم، إن المصرف المركزي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار المتوقع.
وأشارت إلى أن الاضطراب الذي تعرضت له الأسواق مطلع أغسطس الماضي لم يُثن بنك اليابان عن مخططاته لمواصلة رفع أسعار الفائدة على نحو مستقر، لكنها أكدت على أهمية أخذ هذه التقلبات في الاعتبار، وتقييم آثارها على الاقتصاد والأسعار عند النظر فيما إذا كان ينبغي تشديد تكاليف الاقتراض.
وتسببت تصريحات“ناكاجاوا” في ارتفاع قيمة الين لأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي، إذ تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.76% إلى 141.34 ين في تمام الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN11092024000202011048ID1108660865
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