احتفل باليوم الوطني السعودي مع تجربة فاخرة في منتجع JW Marriott Mauritius

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- Global Advertising) يدعوكم منتجع JW Marriott Mauritius للاحتفال باليوم الوطني السعودي بأسلوب فاخر، مقدماً لكم فرصة مثالية لقضاء إجازة لا تُنسى تجمع بين الفخامة، تجارب الطهي الراقية، الاسترخاء الشامل، والمغامرات المثيرة على جزيرة موريشيوس الساحرة. يقع المنتجع متماشياً مع خلفية جبل لو مورن برابان، موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
إقامة حصرية: Grand Beach Front Villa
تعد فيلا Grand Beach Front Villa الخيار المثالي للعائلات والمجموعات. تحتوي على أربعة أجنحة فسيحة مع شرفات خاصة، وخدمة خادم وطاهٍ شخصي، إضافة إلى صالة داخلية وغرفة ألعاب. يتمتع الضيوف بمسبح خاص، جاكوزي، وثلاثة مسابح صغيرة، إلى جانب مرافق المنتجع الفاخرة مثل المطاعم، السبا، ونادي الأطفال. تقدم الفيلا تجربة استثنائية تجمع بين الخصوصية، الفخامة، والخدمة المخصصة.
تجارب الطهي الفاخرة
يضم منتجع JW Marriott Mauritius خمسة مطاعم متنوعة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق. يقدم المنتجع بوفيه مستوحى من المطبخ الكريولي مع محطات طهي تفاعلية في مطعم لو مانوار، حيث تعكس الأطباق تنوع الثقافات في موريشيوس من الهند، والصين، وأفريقيا، وفرنسا. يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار يضم فواكه استوائية وأطباق محلية، بالإضافة إلى بوفيه عشاء متنوع يناسب جميع الأذواق والأعمار.
الاسترخاء والاستجمام:
يوفر المنتجع تجربة استجمام شاملة في Pure Spa. حيث تشمل قائمة السبا 12 غرفة علاجية، بما في ذلك الأجنحة الخاصة، ومركز للياقة البدنية، وعلاجات الأيورفيدا، والسويسرية، والتدليك، والتقشير العميق. يمكن للضيوف إيجاد التوازن المثالي بين الاسترخاء وتجديد النشاط. تلبّي قائمة السبا الشاملة وبرامج الاستجمام كل الاحتياجات، مما يضمن إقامة هادئة ومجددة للنشاط.
الأنشطة الترفيهية:
للراغبين في المغامرة، يقدم منتجع JW Marriott Mauritius مجموعة من الأنشطة. استمتع بدروس ركوب الأمواج في الموقع العالمي الشهير "وان آي"، أو استكشف الحياة البحرية النابضة بالحياة من خلال الغوص. بعيدًا عن المنتجع، يمكن للضيوف خوض مغامرة مشوقة بالقفز بالمظلات من ارتفاع 10,000 قدم. كما يمكنهم زيارة الملاحات التاريخية في تامارين،
واكتشاف مزرعة الشاي بوا شيري للتعرف على التراث العريق لموريشيوس في صناعة الشاي.
احجز عطلتك لليوم الوطني السعودي
هذا اليوم الوطني السعودي، دلل نفسك بتجربة فاخرة في منتجع JW Marriott Mauritius. مع الإقامة الفاخرة، المأكولات الشهية، الاستجمام، والأنشطة الترفيهية، إنها الطريقة المثلى للاحتفال. احجز الآن واصنع ذكريات لا تُنسى في هذا الملاذ الفريد.
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