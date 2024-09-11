Bentley السعودية تعلن عن إطلاق سيارة FLYING SPUR الجديدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) جدة، 8 سبتمبر 2024 – أعلنت Bentley السعودية عن إطلاق نسخة جديدة من Flying Spur صالون، سيارة جراند تورينج الفاخرة بأربعة أبواب، في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.
تأتي سيارة Flying Spur الجديدة مجهزة بمنظومة الحركة الهجينة فائقة الأداء Ultra Performance Hybrid بقوة 782 حصاناً (771 حصاناً كبحياً) مع 1,000 نيوتن متر من عزم الدوران، لتؤكد على قدراتها الفائقة التي تتحدى المستحيل. وتعد السيارة ذات الأبواب الأربعة الأقوى والأكثر ديناميكية بين مجموعة طرازات Bentley، وتعتبر أيضاً الأكثر كفاءة في تاريخ Bentley الذي يمتد على مدار 105 أعوام، حيث يبلغ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارة أقل من 40 غ/كم، ويتيح القيادة لمسافة 45 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، مع مسافة إجمالية تزيد عن 500 ميل.
وتعتبر منظومة الحركة الهجينة فائقة الأداء Ultra Performance Hybrid الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها مستقبل Bentley، حيث توفر مرونة كبيرة وتجمع بين أداء السيارات الفائقة والفخامة الكهربائية. ولإطلاق Flying Spur الجديدة، ستصدر Bentley Motors فيلماً يعرض القدرات الديناميكية الفائقة والجديدة للسيارة على أيدي بعض النجوم القدامى والجدد من عالم سباقات السيارات.
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