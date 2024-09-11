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((مطار البحرين)) تحتفل بالذكرى العشرين لتسيير رحلات ((الاتحاد للطيران)) إلى البحرين

9/11/2024 12:13:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفلت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتسيير‭ ‬رحلات‭ ‬شركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفلٍ‭ ‬خاصٍ‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الشركتين‭.‬

تعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسيّاً‭ ‬ذا‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬المملكة‭ ‬بشبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بنقل‭ ‬ملايين‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬رحلاتها‭ ‬المجدولة‭ ‬اليومية‭ ‬الثلاث‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص A 320‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويتيح‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬وجهة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬الشركة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الدولي‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬أيمن‭ ‬زينل‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بعشرين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمسافرين‭ ‬وربط‭ ‬البحرين‭ ‬بالعالم،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬ونجاح‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬متطلعاً‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬قادمة،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬طيران‭ ‬الاتحاد‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحداد‭ ‬عن‭ ‬سعادة‭ ‬الناقلة‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬الاتحاد‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بنقل‭ ‬مسافري‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬الآخذة‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬حالياً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬وجهة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬قارات‭.‬

وشكر‭ ‬الحداد‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬تلتزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬رحلاتها‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وأبوظبي‭ ‬ووجهاتها‭ ‬المتنوعة‭.‬

وتؤكد‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬شراكتها‭ ‬الراسخة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اتصال‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بالوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ويلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬المسافرين‭ ‬والشركاء‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

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