((مطار البحرين)) تحتفل بالذكرى العشرين لتسيير رحلات ((الاتحاد للطيران)) إلى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفلت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، بالذكرى العشرين لتسيير رحلات شركة الاتحاد للطيران إلى مملكة البحرين، وذلك في حفلٍ خاصٍ أقيم في مطار البحرين الدولي بحضور عدد من المسؤولين من كلا الشركتين.
تعتبر الاتحاد للطيران، منذ بدء عملياتها في مطار البحرين الدولي عام 2003، شريكاً أساسيّاً ذا دور محوري في ربط المملكة بشبكة واسعة من الوجهات حول العالم، حيث قامت الشركة بنقل ملايين المسافرين من رحلاتها المجدولة اليومية الثلاث باستخدام طائرات حديثة من طراز إيرباص A 320 ، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البحرين.
ويتيح مطار البحرين الدولي لمسافري الاتحاد للطيران إمكانية الوصول إلى أكثر من 75 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عبر مركز الشركة الرئيسي في مطار أبو ظبي الدولي.
وبهذه المناسبة عبر الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين أيمن زينل عن اعتزاز شركة مطار البحرين بالاحتفال بعشرين عاماً من الشراكة الناجحة مع الاتحاد للطيران، مشيداً بالتزام الاتحاد بالتميز في الخدمات التي تقدمها للمسافرين وربط البحرين بالعالم، مما يسهم في نمو ونجاح مطار البحرين الدولي، متطلعاً الى مواصلة هذا التعاون المثمر لسنوات عديدة قادمة، والاستمرار في تعزيز تجربة المسافرين.
من جانبه، عبّر مدير عام طيران الاتحاد لدول الخليج إبراهيم الحداد عن سعادة الناقلة بمرور 20 عاماً على رحلات الاتحاد بين البحرين وأبوظبي، منوهاً بالعلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين. كما أعرب عن الاعتزاز بنقل مسافري الاتحاد من وإلى البحرين عبر شبكتها الآخذة في النمو والتي تصل حالياً لأكثر من 75 وجهة موزعة على خمس قارات.
وشكر الحداد جميع الجهات والشركاء في مملكة البحرين الذين قدموا الدعم والتعاون مع الاتحاد للطيران خلال العقدين الماضيين، إضافة إلى المسافرين الذين تلتزم الاتحاد بتقديم أفضل الخدمات لهم في رحلاتها بين البحرين وأبوظبي ووجهاتها المتنوعة.
وتؤكد شركة مطار البحرين التزامها بتعزيز شراكتها الراسخة مع عدد من شركات الطيران العالمية في سبيل استكشاف آفاق جديدة للتعاون، مما يسهم في تعزيز اتصال مطار البحرين الدولي بالوجهات العالمية الرئيسية، ويلبي متطلبات المسافرين والشركاء على حد سواء.
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