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فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة

9/10/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. غنية بالعناصر الغذائية الأساسية
توفر الشوكولاتة الداكنة كميات صحية من جميع العناصر الغذائية الصحية التالية: حديد، المغنيسيوم، نحاس، المنغنيز، البوتاسيوم، الفوسفور، الزنك، السيلينيوم.
2. مصدر قوي لمضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة النشطة بيولوجيًا هي البوليفينول والفلافانول والكيتشين وبعض المواد الأخرى. تساعد البوليفينولات في خفض بعض أشكال الكوليسترول السيئ (LDL) عند دمجها مع أطعمة أخرى مثل اللوز.
3. يخفض الكوليسترول
في إحدى الدراسات، أدت الشوكولاتة الداكنة المحتوية على الليكوبين إلى خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية بشكل ملحوظ.
4. يقلل ضغط الدم
يمكن للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تحفز الخلايا البطانية التي تبطن الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك (NO). إحدى وظائف أكسيد النيتريك هي إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويقلل ضغط الدم.
5. يمنع أمراض القلب
تحمي المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بشكل كبير من أكسدة الكوليسترول السيئ. وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يؤدي هذا إلى تقليل نسبة الكوليسترول التي تتراكم في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
6. يحمي بشرتك
تكون المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لبشرتك، حيث يمكن للفلافانول أن يحمي من أضرار أشعة الشمس، ويحسن تدفق الدم إلى الجلد، ويزيد من كثافة الجلد وترطيبه.

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