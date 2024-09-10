فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة

(MENAFN
- Al Watan)
1. غنية بالعناصر الغذائية الأساسية
توفر الشوكولاتة الداكنة كميات صحية من جميع العناصر الغذائية الصحية التالية: حديد، المغنيسيوم، نحاس، المنغنيز، البوتاسيوم، الفوسفور، الزنك، السيلينيوم.
2. مصدر قوي لمضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة النشطة بيولوجيًا هي البوليفينول والفلافانول والكيتشين وبعض المواد الأخرى. تساعد البوليفينولات في خفض بعض أشكال الكوليسترول السيئ (LDL) عند دمجها مع أطعمة أخرى مثل اللوز.
3. يخفض الكوليسترول
في إحدى الدراسات، أدت الشوكولاتة الداكنة المحتوية على الليكوبين إلى خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية بشكل ملحوظ.
4. يقلل ضغط الدم
يمكن للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تحفز الخلايا البطانية التي تبطن الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك (NO). إحدى وظائف أكسيد النيتريك هي إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويقلل ضغط الدم.
5. يمنع أمراض القلب
تحمي المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بشكل كبير من أكسدة الكوليسترول السيئ. وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يؤدي هذا إلى تقليل نسبة الكوليسترول التي تتراكم في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
6. يحمي بشرتك
تكون المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة أيضًا لبشرتك، حيث يمكن للفلافانول أن يحمي من أضرار أشعة الشمس، ويحسن تدفق الدم إلى الجلد، ويزيد من كثافة الجلد وترطيبه.
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