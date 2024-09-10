أمين عمان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أمين عمان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
التاريخ
9/10/2024 3:30:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدلى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة أبو عليا الأساسية الأولى ، ضمن الدائرة الأولى / العاصمة عمان .
وأعرب الشواربة عن شكره للهيئة المستقلة للانتخاب ، والأجهزة الأمنية، للجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة والحياد في ظل قيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين .
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