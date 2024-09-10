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أمين عمان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

9/10/2024 3:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدلى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة أبو عليا الأساسية الأولى ، ضمن الدائرة الأولى / العاصمة عمان .

وأعرب الشواربة عن شكره للهيئة المستقلة للانتخاب ، والأجهزة الأمنية، للجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة والحياد في ظل قيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين .

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