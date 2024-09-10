نادي الأسير: الاحتلال يضيّق على أسرى نفق الحرية.. وينقل 3 منهم من عزلٍ إلى آخر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت 3 أسرى، من أسرى عملية التحرّر البطولي من سجن "جلبوع"، في تكرار لعمليات نقلهم من عزلٍ إلى آخر.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ الاحتلال نقل الأسير القائد زكريا الزبيدي من عزل سجن "ريمون" إلى عزل سجن "أيالون - الرملة". ويأتي نقل الأسير الزبيدي بعد سلسلةٍ عمليات نقل تعرّض لها منذ نجاحه في التحرّر من سجن "جلبوع" في عملية "نفق الحرية"، وبعد أيام فقط على استشهاد نجله محمد.
وأشار "النادي" إلى أنّ إدراة سجون الاحتلال نقلت أيضاً الأسير القائد محمد العارضة من عزل سجن "عسقلان" إلى عزل سجن "ريمون". ويأتي نقل الأسير العارضة بعد سلسلة عمليات نقل تعرّض لها منذ نجاحه في التحرّر من سجن "جلبوع" في عملية "نفق الحرية".
ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير القائد محمود شريم من عزل سجن "ريمون" إلى عزل سجن "أيالون - الرملة"، ليؤكّد "نادي الأسير الفلسطيني" أنّ نقل الأسير شريم يأتي بعد سلسلةٍ عمليات نقلٍ تعرّض لها منذ اتهامه بتسهيل تحرّر الأسرى الستة في عملية "نفق الحرية" ومساعدتهم.
وفي الـ6 من أيلول/سبتمبر 2021، تمكّن 6 أسرى فلسطينيين، معظمهم من المحكومين بالسجن المؤبد، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، والمسمى عند الاحتلال بـ "صندوق الخزنة"، بعد أن حفروا نفقاً استمرّ العمل فيه شهوراً طويلة، في عملية أُطلق عليها اسم "نفق الحرية". وكالات
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