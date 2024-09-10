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نادي الأسير: الاحتلال يضيّق على أسرى نفق الحرية.. وينقل 3 منهم من عزلٍ إلى آخر

9/10/2024 3:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت 3 أسرى، من أسرى عملية التحرّر البطولي من سجن "جلبوع"، في تكرار لعمليات نقلهم من عزلٍ إلى آخر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ الاحتلال نقل الأسير القائد زكريا الزبيدي من عزل سجن "ريمون" إلى عزل سجن "أيالون - الرملة". ويأتي نقل الأسير الزبيدي بعد سلسلةٍ عمليات نقل تعرّض لها منذ نجاحه في التحرّر من سجن "جلبوع" في عملية "نفق الحرية"، وبعد أيام فقط على استشهاد نجله محمد.


وأشار "النادي" إلى أنّ إدراة سجون الاحتلال نقلت أيضاً الأسير القائد محمد العارضة من عزل سجن "عسقلان" إلى عزل سجن "ريمون". ويأتي نقل الأسير العارضة بعد سلسلة عمليات نقل تعرّض لها منذ نجاحه في التحرّر من سجن "جلبوع" في عملية "نفق الحرية".


ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير القائد محمود شريم من عزل سجن "ريمون" إلى عزل سجن "أيالون - الرملة"، ليؤكّد "نادي الأسير الفلسطيني" أنّ نقل الأسير شريم يأتي بعد سلسلةٍ عمليات نقلٍ تعرّض لها منذ اتهامه بتسهيل تحرّر الأسرى الستة في عملية "نفق الحرية" ومساعدتهم.


وفي الـ6 من أيلول/سبتمبر 2021، تمكّن 6 أسرى فلسطينيين، معظمهم من المحكومين بالسجن المؤبد، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، والمسمى عند الاحتلال بـ "صندوق الخزنة"، بعد أن حفروا نفقاً استمرّ العمل فيه شهوراً طويلة، في عملية أُطلق عليها اسم "نفق الحرية". وكالات

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