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21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 57 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي

9/10/2024 3:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، إن الاحتلال والمستوطنين المتطرفين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك، سواءً بعدد الاقتحامات الّتي تجاوزت 21 اقتحامًا، أو بأعداد المقتحمين، حيث كان من ضمن المقتحمين لهذا الشهر أعضاء من الكنيست وحاخامات ما يسمى "مدرسة جبل الهيكل الدينية".


وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن اقتحامات المستوطنين أصبحت بشكل جماعي وعلني (رقص وغناء وانبطاح) في الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية "على بعد أمتار من مصلى باب الرحمة وبحراسة قوات الاحتلال.


كما أدانت الوزارة تصريحات الوزير المتطرف "بن غفير" حول بناء كنيس في الأقصى لأداء الطّقوس التلموديّة، وكذلك مصادقة حكومة الاحتلال على تمويل اقتحامات المستعمرين للأقصى بميزانية تصل إلى مليوني شيقل.


وبيّنت، أنَّ عدد المستوطنين الّذين اقتحموا الأقصى الشّهر الماضي بلغ 7692 مقتحماً، وهو الرّقم الأعلى منذ بداية العام الجاري، منهم (2958) مستعمرا اقتحموه في "ذكرى خراب الهيكل" في 13 آب، حيث أدّوا خلالها شعائر دينية ورفعوا علم الاحتلال، وأدّوا لأول مرّة طقوسهم مقابل قبّة الصّخرة من الجهة الغربيّة من الأقصى.


وأشارت الوزارة الى أن الاحتلال منع رفع الأذان 57 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشّريف بالخليل في محاولةٍ لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه.


وفيما يتعلّق بالمقدّسات والأماكن الدّينية الإسلاميّة والمسيحيّة الأخرى، رصد التّقرير اعتداءات لقوات الاحتلال على مسجد الإيمان في قلقيلية، وخلع بابه والدّخول اليه وتفتيشه والعبث بممتلكاته.


كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المصلّين في مسجد عمر بن الخطّاب في بلدة كفر قدُّوم أثناء صلاة الجمعة، وحاصرت جزءا من المصلّين داخل المسجد، ومنعت عدداً آخر من حضور صلاة الجمعة.


وفي جنين وطوباس، اقتحمت قوات الاحتلال خلال حملتها على المحافظة مسجد خالد بن الوليد بالمنطقة الشرقية، والشّروع بأعمال هدم وتجريف أجزاء من المسجد، وحرق مسجد أبو بكر الصديق في بلدة الفارعة، وفي مخيم طولكرم اعتدت قوات الاحتلال على مسجد الشّهداء.

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