الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
نعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح عن عمر يناهز 70 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى غداً الأربعاء بعد صلاة العصر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
٭ عزاء الرجال: بالمقبرة ـ هاتف: 99732003
٭ عزاء النساء: الروضة ـ قطعة 4 ـ شارع 51 ـ منزل 283B ـ هاتف: 22570066.
٭ عزاء النساء الخميس والجمعة بعد صلاة العصر فقط.
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