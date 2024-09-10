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الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح

9/10/2024 3:05:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

نعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح عن عمر يناهز 70 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى غداً الأربعاء بعد صلاة العصر.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

٭ عزاء الرجال: بالمقبرة ـ هاتف: 99732003
٭ عزاء النساء: الروضة ـ قطعة 4 ـ شارع 51 ـ منزل 283B ـ هاتف: 22570066.
٭ عزاء النساء الخميس والجمعة بعد صلاة العصر فقط.

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