دائرة شؤون اللاجئين وجايكا يعقدان اجتماعًا للجنة التنسيقية المشتركة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس للجنة التنسيقية المشتركة بين دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، في مقر الدائرة في رام الله، لمناقشة سير العمل في مشروع تحسين المخيمات.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة، ممثلين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وزارة الحكم المحلي، وزارة المالية، فريق خبراء "جايكا"، والفريق النظير في دائرة شؤون اللاجئين.

وافتتح وكيل دائرة شؤون اللاجئين، السيد أنور حمام، الاجتماع نيابة عن رئيس الدائرة د. أحمد أبو هولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعقد في ظل الظروف الصعبة والمتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأكد أن الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة قد زادت من معاناة السكان، حيث أدى القصف المستمر والدمار الواسع إلى تدمير البنية التحتية والمنازل، في الوقت الذي يفاقم فيه الحصار الخانق الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الصحية.

وأوضح حمام أن مخيمات اللاجئين تعاني من تدهور كبير في الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة الاقتحامات والاعتداءات المتكررة. ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لتحسين أوضاع المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين في مواجهة هذه التحديات المتزايدة.

كما أضاف حمام أن الضغوطات والهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأونروا، والتي تهدف إلى تقويض دورها في تقديم الدعم والخدمات الحيوية، والمحاولات على تصنيفها كمنظمة إرهابية تزيد من تفاقم الأوضاع الصعبة وتضعف القدرة على التخفيف من معاناة سكان القطاع والمخيمات. وأكد أن التقدم في المشروع يسير بخطى ثابتة رغم هذه التحديات، مع الاستمرار في عملية التخطيط التشاركي الشمولي لضمان تحسين شروط الحياة داخل المخيمات.

من جانبه أعرب الممثل العام لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في فلسطين، ميتسوتاكا هوشي، في كلمته عن تعازيه للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء الصراع المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشاد بجهود دائرة شؤون اللاجئين وفريق خبراء "جايكا" في مواصلة أنشطة المشروع رغم الظروف الصعبة، مؤكداً ى أهمية تعزيز القدرات وإتمام خطط تحسين المخيمات. كما أشار إلى أن المشروع مستمر بدعم من الممثلية اليابانية، داعياً إلى تعاون وشراكات قوية لمواجهة التحديات وتحسين الظروف المعيشية في المخيمات.

وأكد السيد هوشي على أهمية الدور الاستباقي الذي يجب أن يلعبه موظفو دائرة شؤون اللاجئين في المرحلة القادمة، مشددًا على أن التزامهم وتفانيهم سيكون لهما تأثير كبير في تحسين ظروف المعيشة وتغيير العقلية في المخيمات المستهدفة. كما أعرب عن ثقته في قيادة الدائرة برئاسة الدكتور أحمد أبو هولي والسيد أنور حمام لتحقيق تغييرات إيجابية ومستدامة، بالتعاون مع شركاء مثل وكالة الأونروا ووزارتي الحكم المحلي والمالية.

هذا وقدمت منسقة مشروع تحسين المخيمات في الجنوب شذى العزة عرضاً شاملاً حول تقدم المشروع والتحديات التي تواجهه، فيما قدمت منسقة مشروع تحسين المخيمات في الوسط، السيدة إصرار أبو خاطر، عرضاً حول مصفوفة تصميم المشروع والخطة التشغيلية المحدثة.

وحضر اللقاء من جانب دائرة شؤون اللاجئين وكيل الدائرة السيد أنور حمام ومدير ملف "الأونروا" كنعان الجمل، ومدراء المخيمات نانسي الهندي، نسرين ذوقان، والسيد نادر فرج ومدير الرقابة حسام مصلح، ومدير عام المالية علي صوافطة، ونائب رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في "الأونروا" ديما أبو السعود، ومنسق المشروع في وزارة المالية باسل أبو عليا، ومن الجانب الياباني مستشار أول في بناء السلام

السيدة إيري كوموكاي وكبير المستشارين في فريق خبراء "جايكا" ماسايا سيكيغوتشي و السيدة ماتسونو موتوكو، وفريق خبراء "جايكا" الآنسة فادية الخطيب، السيد ثائر برغوثي، السيدة سهير احمد، السيدة ميساء فراونة

وأعضاء الفريق النظير في دائرة شؤون اللاجئين.