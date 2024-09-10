اللجنة الرئاسية للمساعدات تسلّم حقائب مدرسية وطرودا غذائية إلى الأسر المحتاجة في محافظة بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN-سلّمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، حقائب مدرسية ولوازم قرطاسية بالإضافة إلى طرود غذائية ولوازم منزلية إلى مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق كيسان والمنية وزعترة بمحافظة بيت لحم.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية للمساعدات محمود الهباش إن اللجنة مستمرة في حملة توزيع الحقيبة المدرسية في جميع المحافظات، وبالذات تلك التي تتعرض لعدوان همجي من الاحتلال، والمناطق البدوية المهددة من عصابات الاستيطان الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم الطرود الغذائية واللوازم المنزلية بالتعاون مع أهل الخير.

وقدم خالد حنتولي من اللجنة الرئاسية للمساعدات الطرود واللوازم المدرسية للأسر والطلبة في مناطق كيسان وزعترة بمحافظة بيت لحم، بحضور طاقم وزارة التنمية الاجتماعية والمحافظة.

وأكد حنتولي أن اللجنة ستستمر في المساهمة في تغطية نفقات الأسر المحتاجة والمتعففة لتخفيف معاناتها، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها شعبنا بفعل الاحتلال واستمرار العدوان على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.