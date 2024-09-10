اللجنة الرئاسية للمساعدات تسلّم حقائب مدرسية وطرودا غذائية إلى الأسر المحتاجة في محافظة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN-
سلّمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، حقائب مدرسية ولوازم قرطاسية بالإضافة إلى طرود غذائية ولوازم منزلية إلى مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق كيسان والمنية وزعترة بمحافظة بيت لحم.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية للمساعدات محمود الهباش إن اللجنة مستمرة في حملة توزيع الحقيبة المدرسية في جميع المحافظات، وبالذات تلك التي تتعرض لعدوان همجي من الاحتلال، والمناطق البدوية المهددة من عصابات الاستيطان الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم الطرود الغذائية واللوازم المنزلية بالتعاون مع أهل الخير.
وقدم خالد حنتولي من اللجنة الرئاسية للمساعدات الطرود واللوازم المدرسية للأسر والطلبة في مناطق كيسان وزعترة بمحافظة بيت لحم، بحضور طاقم وزارة التنمية الاجتماعية والمحافظة.
وأكد حنتولي أن اللجنة ستستمر في المساهمة في تغطية نفقات الأسر المحتاجة والمتعففة لتخفيف معاناتها، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها شعبنا بفعل الاحتلال واستمرار العدوان على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
MENAFN10092024000205011050ID1108657642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.