نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى 24

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 24، وذلك بعد تحويل ثلاث منهن من الخليل للاعتقال الإداري.

وأضاف نادي الأسير، أنّ المعتقلات الثلاث هن الطالبتان رغد عمرو، ويمامة هرينات، والمهندسة رغد مبارك، حيث أصدر الاحتلال بحقهن أوامر إداري لمدة 4 أشهر، وهن معتقلات منذ تاريخ 1 أيلول/سبتمبر الجاري.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عدد المعتقلات في سجون الاحتلال يبلغ نحو 95 أسيرة، وهذا المعطى يتضمن فقط المعلومات لدى المؤسسات، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن "الدامون"، ومنهنّ ثلاث من غزة من بينهنّ أم وابنتها، إلا أنّه لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة والمحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهنّ، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ومن بين المعتقلات: 6 صحفيات، ومحاميتان، وطالبات جامعيات، وأكاديميات، ومعلمات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات شهداء وجرحى، وأسيرات سابقات، وجريحات، إضافة إلى معتقلة حامل، وهي جهاد غوانمة.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أقدمت مؤخراً على عزل الأسيرة الحقوقية خالدة جرار، في عزل سجن (نفي تيرتسيا)، في ظروف قاسية وصعبة جداً، وهي إحدى المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد على 8872 أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (400)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.