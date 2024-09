®The Recording Academy تُعيّن Taymoor Marmarchi مديرًا تنفيذيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عيّنت® The Recording Academy السيد Taymoor Marmarchi مديرًا تنفيذيًا لجهود الأكاديمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتعاون الوثيق مع الرئيس التنفيذي ورئيس The Recording Academy، سيقود Marmarchi الجهود الرامية إلى توسيع حضور الأكاديمية ودعمها لمبدعي الموسيقى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعمل على إقامة شراكات إستراتيجية والإشراف على إنتاج الأحداث والمحتوى، وعلاقات المواهب، وتنفيذ إستراتيجيات طويلة الأجل لتعزيز توسيع مهمة الأكاديمية العالمية. في يونيو ، أعلنت The Recording Academy عن خططها لتوسيع جهودها لدعم المبدعين الموسيقيين على نطاق دولي.

وقال .Harvey Mason jr، الرئيس التنفيذي لـ The Recording Academy: "يجلب Taymoor خبرة لا تقدر بثمن في المشهد الموسيقي الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مؤسستنا". "إن شغفه بتضخيم أصوات المبدعين الموسيقيين، إلى جانب فهمه الشديد لثقافة المنطقة النابضة بالحياة، يتماشى بسلاسة مع مهمتنا للتأثير على المبدعين الموسيقيين على مستوى العالم. ستكون خبرة Taymoor الواسعة محورية بينما نستكشف فرصًا جديدة لخدمة مجتمع الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسعدنا أن نرحب به في The Academy خلال هذا الوقت التحويلي لمنظمتنا".

وقال Marmarchi: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من الخطوة الضخمة لـ The Recording Academy في الاعتراف بالموهبة الموسيقية المذهلة التي تقدمها منطقتنا والاحتفال بها". "لا تتعلق هذه المبادرة فقط بالترويج لتراثنا الثقافي الغني؛ بل تتعلق بمنح المواهب المنصة التي تستحق الاستماع إليها واكتشافها على الساحة العالمية. ستكون The Academy مفيدة في تعزيز التعاون ورعاية الإبداع ودفع النمو المهني داخل مجتمعنا الموسيقي. معًا، نعمل على وضع صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكانة غير مسبوقة، مما يضمن أن يتردد صدى أصواتنا في جميع أنحاء العالم".

قبل انضمامها إلى The Academy، اكتسب Marmarchi أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات الموسيقى والسينما والتلفزيون والأحداث الحية وإنتاج المحتوى والاتصالات والتسويق والعلاقات الحكومية والمشاريع الوطنية. والجدير بالذكر أنه بدأ حياته المهنية كمدير تنفيذي لمجموعة Global Gumbo Group التابعة لـ Quincy Jones في دبي وعمل في مشاريع خاصة للراحل Michael Jackson. وتشمل خلفيته الواسعة المشاركة في مشاريع حكومية بارزة مثل الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبو ظبي، حيث عمل كمدير موسيقي؛ ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 2023؛ وكأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، ومعرض إكسبو 2020 دبي، ودورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة؛ وهيئة الإعلام الإبداعي؛ والهيئة الملكية الأردنية للأفلام؛ ومهرجان موازين الموسيقي في المغرب؛ ومهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي في قطر؛ وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، شغل Marmarchi سابقًا منصب رئيس التكتل الإعلامي السعودي Platinum Records في مجموعة MBC، حيث مثل فنانين موسيقيين عرب رائدين، وأنتج العديد من الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية، ونظم العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات. كما أنتج المواهب لـ 19 برنامجًا موسيقيًا تلفزيونيًا للترفيه، وTalpa، وFreemantle، بما في ذلك Arab Idol، وThe Voice Middle East ، وArabs Got Talent، وX-Factor Arabia.

