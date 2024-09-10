®The Recording Academy تُعيّن Taymoor Marmarchi مديرًا تنفيذيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عيّنت® The Recording Academy السيد Taymoor Marmarchi مديرًا تنفيذيًا لجهود الأكاديمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتعاون الوثيق مع الرئيس التنفيذي ورئيس The Recording Academy، سيقود Marmarchi الجهود الرامية إلى توسيع حضور الأكاديمية ودعمها لمبدعي الموسيقى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعمل على إقامة شراكات إستراتيجية والإشراف على إنتاج الأحداث والمحتوى، وعلاقات المواهب، وتنفيذ إستراتيجيات طويلة الأجل لتعزيز توسيع مهمة الأكاديمية العالمية. في يونيو ، أعلنت The Recording Academy عن خططها لتوسيع جهودها لدعم المبدعين الموسيقيين على نطاق دولي.

وقال .Harvey Mason jr، الرئيس التنفيذي لـ The Recording Academy: "يجلب Taymoor خبرة لا تقدر بثمن في المشهد الموسيقي الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مؤسستنا". "إن شغفه بتضخيم أصوات المبدعين الموسيقيين، إلى جانب فهمه الشديد لثقافة المنطقة النابضة بالحياة، يتماشى بسلاسة مع مهمتنا للتأثير على المبدعين الموسيقيين على مستوى العالم. ستكون خبرة Taymoor الواسعة محورية بينما نستكشف فرصًا جديدة لخدمة مجتمع الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسعدنا أن نرحب به في The Academy خلال هذا الوقت التحويلي لمنظمتنا".

وقال Marmarchi: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من الخطوة الضخمة لـ The Recording Academy في الاعتراف بالموهبة الموسيقية المذهلة التي تقدمها منطقتنا والاحتفال بها". "لا تتعلق هذه المبادرة فقط بالترويج لتراثنا الثقافي الغني؛ بل تتعلق بمنح المواهب المنصة التي تستحق الاستماع إليها واكتشافها على الساحة العالمية. ستكون The Academy مفيدة في تعزيز التعاون ورعاية الإبداع ودفع النمو المهني داخل مجتمعنا الموسيقي. معًا، نعمل على وضع صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكانة غير مسبوقة، مما يضمن أن يتردد صدى أصواتنا في جميع أنحاء العالم".

قبل انضمامها إلى The Academy، اكتسب Marmarchi أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات الموسيقى والسينما والتلفزيون والأحداث الحية وإنتاج المحتوى والاتصالات والتسويق والعلاقات الحكومية والمشاريع الوطنية. والجدير بالذكر أنه بدأ حياته المهنية كمدير تنفيذي لمجموعة Global Gumbo Group التابعة لـ Quincy Jones في دبي وعمل في مشاريع خاصة للراحل Michael Jackson. وتشمل خلفيته الواسعة المشاركة في مشاريع حكومية بارزة مثل الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبو ظبي، حيث عمل كمدير موسيقي؛ ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 2023؛ وكأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، ومعرض إكسبو 2020 دبي، ودورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة؛ وهيئة الإعلام الإبداعي؛ والهيئة الملكية الأردنية للأفلام؛ ومهرجان موازين الموسيقي في المغرب؛ ومهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي في قطر؛ وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، شغل Marmarchi سابقًا منصب رئيس التكتل الإعلامي السعودي Platinum Records في مجموعة MBC، حيث مثل فنانين موسيقيين عرب رائدين، وأنتج العديد من الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية، ونظم العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات. كما أنتج المواهب لـ 19 برنامجًا موسيقيًا تلفزيونيًا للترفيه، وTalpa، وFreemantle، بما في ذلك Arab Idol، وThe Voice Middle East ، وArabs Got Talent، وX-Factor Arabia.

حول THE RECORDING ACADEMY

تمثل The Recording Academy أصوات فناني الأداء وكتاب الأغاني والمنتجين والمهندسين وجميع محترفي الموسيقى. تلتزم الأكاديمية بضمان بقاء فنون التسجيل جزءًا مزدهرًا من تراثنا الثقافي المشترك، وتكرم تاريخ الموسيقى بينما تستثمر في مستقبلها من خلال ®متحف GRAMMY ، وتدافع نيابة عن مبدعي الموسيقى وتدعم محبي الموسيقى في الأوقات الصعبة من خلال ®MusiCares ، وتحتفل بالتميز الفني من خلال جوائز ®GRAMMY Awards - الجائزة الموسيقية الوحيدة المعترف بها من قبل النظراء والإنجاز الأعلى. بصفتنا المجتمع الرائد في العالم من محترفي الموسيقى، نعمل على مدار العام لتعزيز عالم أكثر إلهامًا للمبدعين.

لمزيد من المعلومات حول جوائز جرامي وthe Recording Academy، ترجى زيارة GRAMMY وRecordingAcademy . للحصول على الأخبار العاجلة والمحتوى الحصري، تابع @RecordingAcad على X ‏(Twitter) ،" وانضم إلى صفحة The Recording Academy على Facebook ، وانضم إلى منصات التواصل الاجتماعي لـ The Recording Academy على Instagram ، وYouTube ، وTikTok ، وLinkedIn . بالنسبة للأصول الإعلامية، ترجى زيارة غرفة الصحافة في The Recording Academy .

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