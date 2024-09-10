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ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% خلال شهر يوليو 2024م

9/10/2024 4:50:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2024 . ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2024م بنسبة 1.6 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق يوليو 2023؛ جاء ذلك نتيجة الارتفاع في نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. وكشفت نتائج النشرة إلى ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.6% مقارنة بشهر يوليو من العام السابق ،فيما ظهر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر منخفضاً في شهر يوليو 2024 بنسبة 0,8% ، كما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 1.1%، وذلك مقارنة بشهر يوليو من العام السابق.
وأفادت إلى انخفاض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2024م بنسبة 1.1% ، فيما ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2% ، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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