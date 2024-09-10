التمويل الجماعي ينتظر الفرصة للانطلاق في السوق المصري

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب السوق المصرية تقنين أوضاع التمويل الجماعي لينضم تحت مظلة قانونية تمكن المستثمرين والأفراد على حد سواء للاستفادة من هذا النوع من التمويل الذي بات يشهد قفزات نمو في الدول التي قننته.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتشريع قانون التمويل الجماعي منذ فترة طويلة ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، وقد تم الانتهاء من مشروع القانون منذ فترة، وهو الآن في انتظار اللائحة التنفيذية.

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والتمويل الجماعى هو أحد أدوات التمويل التي تتم من خلال تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في الكثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة.

ويعمل عدد قليل من منصات التمويل الجماعى في مصر عبر الإنترنت. ويعد“كيكستارتر Kickstarter” أحد أكثر منصات التمويل الجماعى شيوعاً في مصر، حيث يتيح للمستخدمين مشاركة مشاريعهم مع مجتمع من الداعمين، الذين يمكنهم تقديم الدعم المالي.

وهناك منصات أخرى مثل“اندجوجو Indiegogo”، وهو موقع إلكتروني يسمح للمستخدمين بتحميل ومشاركة صور منتجاتهم وأفكارهم من أجل التمويل، و”بيتلوم Bitlum”، وهي عبارة عن منصة تتيح للشركات جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع المنتجات أو الخدمات.

وقال حاتم الهادي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية، إن التمويل الجماعي يحتاج إلى طبيعة خاصة عند تطبيقه في مصر لتجنب مخاطره وللتعامل مع التلاعبات التي قد تحدث. وأضاف أن هذا النوع من التمويل يتم في الخارج من خلال تطبيق إلكتروني مرتبط بشركة استعلام ائتمانى، لإظهار جميع البيانات والمعلومات التي تضمن التزام العميل وعدم التلاعب، بالإضافة إلى ضمانات أخرى. وتابع أن تطبيق التمويل الجماعى في مصر بالشكل المتاح بالخارج يحتاج إلى تشريعات تنظمه، وإتاحته ستجذب العديد من العملاء ممن لا يستطيعون الحصول على التمويلات من البنوك وجهات التمويل الحالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تفعيل آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم (Equity Crowdfunding)، والتي تسمح للأفراد بالاستثمار في شركات ناشئة أو في مراحل مبكرة مقابل أسهم تلك الشركات، بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعى لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة أو من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مدرجة في البورصة لجذب المستثمرين.

وأشار محمد صديق، المدير التنفيذي لشركة سينرجي للاستشارات المالية، إلى أن التمويل الجماعي أداة تمويل متاحة منذ فترة طويلة، ولكن معظم المنصات التي تقدمها غير مؤسسة في السوق المصرية ولا تستطيع التوسع بالشكل الكافي.

ولفت إلى الحاجة لتقنين هذا النوع من التمويل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ودعا الهيئة إلى وضع التشريعات الخاصة بالتمويل الجماعى لضمان تطبيقه بشفافية، وتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركات التي تريد الحصول على التمويل لتحديد قدرتها على السداد في حال التمويل عن طريق الإقراض، خاصة مع وجود خطورة بهذا النوع من التمويلات، مع تحديد نسب مساهمة ملكية الممولين عبر تقييم الشركة المستهدفة بالتمويل إذا كان التمويل عن طريق المساهمة في رأس مال الشركة المستهدفة.

وتابع أن تقنين التمويل الجماعي سيخلق فرصًا جديدة في السوق المصرية ويزيد من الشركات التي ترغب في التمويل عن طريق هذه الآلية، موضحًا أنها ستكون آلية مناسبة لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعى من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط التي وضحها مشروع القانون، حيث يتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.

وقال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة“ماني فيللوز”، إن التمويل الجماعي في مصر لم يشهد زخمًا كبيرًا كما هو الحال في البلدان التي قدمته منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن وجوده بالشكل الملائم سيخلق فرصًا قوية في السوق المصرية. وأشار إلى أهمية التمويل الجماعى في خدمة الشركات، خاصة الصغيرة منها، لمساعدتها على التوسع ويسمح لها بالحصول على التمويل بسهولة في الإجراءات.

وتابع أنه لضمان سهولة ويسر تطبيق التمويل الجماعي في مصر، من الممكن دراسة الدول الأخرى التي تطبق التمويل الجماعي بشكل متاح للجميع وتطبيق نسخة منها في القواعد والضمانات مع إضافة التعديلات التي تتناسب مع الدولة، وبذلك يجذب التمويل الجماعي المستثمرين بشكل كبير.

وترى دارسة صادرة عن شركة فاستر كابيتال أن إتاحة منصات التمويل الجماعي في مصر ستخلق طريقة للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل، والذي يمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التطوير والتسويق والتوسع.

وأكد التقرير أن أفضل وقت لبدء التمويل الجماعي في مصر هو عندما تكون الشركة قيد التطوير ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبلها. ومع ذلك، من المهم أيضاً التفكير في الأشهر التي تسبق إطلاق الحملات بحيث يمكن للداعمين أن يكونوا متحمسين بشأن استثماراتهم وليس مجرد انتظار شيء يأملون حدوثه.