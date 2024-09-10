الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2024، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء.
تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال يوليو بنسبة 0.8%، حيث بلغ إنتاج المملكة من النفط 8.9 مليون برميل يومياً. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث يصل وزنه النسبي إلى 61.4%.
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ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.6%، بدعم من ارتفاع نشاطي صنع المواد والمنتجات الكيميائية، وصنع المنتجات الغذائية بنسبتي 5.7% و10.1% على التوالي.
كما ارتفع نشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 16.6%، وصنع الأثاث بنسبة 15.3%، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 9.6%، خلال الفترة نفسها. فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 8.2%.
أبقت السعودية على القيود المفروضة على إنتاج النفط، بعدما اتفق 8 دول في“أوبك+” على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من الأول من ديسمبر 2024.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655916
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