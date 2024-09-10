الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2024، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء.

تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال يوليو بنسبة 0.8%، حيث بلغ إنتاج المملكة من النفط 8.9 مليون برميل يومياً. ويعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث يصل وزنه النسبي إلى 61.4%.

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ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.6%، بدعم من ارتفاع نشاطي صنع المواد والمنتجات الكيميائية، وصنع المنتجات الغذائية بنسبتي 5.7% و10.1% على التوالي.

كما ارتفع نشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 16.6%، وصنع الأثاث بنسبة 15.3%، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 9.6%، خلال الفترة نفسها. فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 8.2%.

أبقت السعودية على القيود المفروضة على إنتاج النفط، بعدما اتفق 8 دول في“أوبك+” على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من الأول من ديسمبر 2024.





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