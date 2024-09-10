إصابات بالاختناق عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال أطلق قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين أثناء انتظارهم اجتياز الحاجز، مما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.
يذكر أن الاحتلال، أعاق أيضا يوم أمس الاثنين مرور المواطنين عبر الحاجز وأطلق قنابل الغاز اتجاههم.
ويشهد الحاجز، منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.
ويعد حاجز الحمرا العسكري رابطا أساسيا بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، ويتحكم الاحتلال من خلاله بتنقلات المواطنين، وهو أحد الحاجزين الأساسيين بين طوباس والأغوار.
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