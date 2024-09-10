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إصابات بالاختناق عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية

9/10/2024 2:14:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال أطلق قنابل الغاز السام اتجاه المواطنين أثناء انتظارهم اجتياز الحاجز، مما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

يذكر أن الاحتلال، أعاق أيضا يوم أمس الاثنين مرور المواطنين عبر الحاجز وأطلق قنابل الغاز اتجاههم.

ويشهد الحاجز، منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.

ويعد حاجز الحمرا العسكري رابطا أساسيا بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، ويتحكم الاحتلال من خلاله بتنقلات المواطنين، وهو أحد الحاجزين الأساسيين بين طوباس والأغوار.

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