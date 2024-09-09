العليا للألعاب المدرسية 2024 تعقد اجتماعها الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت اللجنة العليا لتنظيم دورة الألعاب المدرسية 2024 اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وأعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير اللجنة التنفيذية حول ما أنجزته فرق العمل المتعددة، ومستجدات تنفيذ الأعمال الرياضية والفنية والتنظيمية الموكلة إليها.
كما استعرض الاجتماع آخر خطوات تنفيذ المنتدى العلمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية، بالإضافة إلى عرض آخر عن جاهزية المنشآت الرياضية ومراحل عمليات الصيانة وتوفير التجهيزات.
MENAFN09092024000055011008ID1108654769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.