Tuesday, 10 September 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العليا للألعاب المدرسية 2024 تعقد اجتماعها الدوري

9/9/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لتنظيم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬2024‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقارير‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬أنجزته‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المتعددة،‭ ‬ومستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬الرياضية‭ ‬والفنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬آخر‭ ‬خطوات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المنتدى‭ ‬العلمي‭ ‬المصاحب‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬جاهزية‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬ومراحل‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬وتوفير‭ ‬التجهيزات‭.‬

MENAFN09092024000055011008ID1108654769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث