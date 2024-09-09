الاتصالات تمنع تسجيل المعلومات البيومترية لمشتركي الهواتف النقالة



10 خطوط الحد الأقصى للمشترك الفرد من كل شركة.. و5 خطوط للزائر

توفير عقود منطوقة للعملاء الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة وكبار السن

تعليق الشريحة وخدمات الاتصالات للمشتركين المنتهية صلاحية إثبات هوياتهم خطوط فواتير للوافدين الزائرين وحملة الإقامة المؤقتة.. مسبقة الدفع فقط



علي إبراهيم

علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على تحديث لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة وطرحتها للاستشارة العامة قبل إقرارها بصورتها النهائية، حيث أعدت نسخة محدثة قضت فيها بعدم تسجيل المعلومات البيومترية للمشتركين.

وشددت «الاتصالات» في مسودة اللائحة المحدثة على أن تكون البيانات مستقاة من البطاقة المدنية أو الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين، وجواز السفر والبطاقة المدنية للخليجيين وتأشيرة الدخول للزائرين، والهوية وبطاقة الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى متطلبات أخرى للأشخاص الاعتبارية وأصحاب المهن الحرة.

وفي السياق ذاته، عرفت اللائحة المرخص له على أنه الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.

وتضمنت مسودة اللائحة الجديدة أنه يحق لكل مرخص له تسجيل 10 خطوط كحد أقصى للمشترك الفرد، و5 خطوط كحد أقصى للمشترك الزائر.

وألزمت المسودة شركات الاتصالات المرخص لها بضمان أن كل مشترك من مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة قام بتقديم متطلبات البيانات الشخصية، فيما أوجبت على المرخص له مقدم الخدمة وفقط من خلال أشخاص مخولين من قبله التأكد من صحة البيانات الشخصية المقدمة من المشترك خلال عملية التسجيل ومقارنتها بالمعلومات المذكورة.

وشددت على أن تكون عمليات إدخال بيانات التسجيل والوثائق بدقة عالية تفاديا لأي أخطاء ناتجة عن إدخال البيانات، وفي حال استخدام الهوية الرقمية يجب للمرخص له التحقق من صحة المعلومات الشخصية للمشترك عن طريق طلب المصادقة من تطبيق هويتي، وعدم تسجيل المعلومات البيومترية للمشترك والالتزام بالمعلومات المحددة وفق المادة 7 من اللائحة.

وتلزم اللائحة المرخص لهم من مقدمي الخدمات توفير إجراءات خاصة للعملاء الذين لا يجيدون القراءة او الكتابة وكبار السن تمكنهم من إبرام العقود وإضافة وإلغاء أو تعديل الخدمات كتوفير العقود بطريقة منطوقة على سبيل المثال لا الحصر.

وتضمنت اللائحة انه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات الدفع الآجل للوافد الزائر وللمقيم الذي يحمل إقامة مؤقتة، واقتصرت على أن تقدم لهم خدمات الدفع المسبق شرط أن تكون صلاحية تلك الخدمات مرتبطة بصلاحية تأشيرة الدخول للوافد الزائر، وصلاحية الإقامة المؤقتة للمقيم الذي يحمل إقامة مؤقتة.

وأتاحت اللائحة للمرخص له تعليق الشريحة الإلكترونية أو الذكية أو أي من خدمات الاتصالات المتنقلة الخاصة بالمشترك على الفور في 3 حالات، يأتي على رأسها تأكد المرخص له أن معلومات التسجيل التي قدمها المشترك خاطئة، والمشتركين المنتهية صلاحية اثبات الهوية الخاصة بهم، والتأكد من أن أي من خدمات الاتصالات المتنقلة مفعلة ولا تحتوي أي معلومات تسجيل.

3 حالات تتطلب تحديث معلومات المشتركين

ألزمت هيئة الاتصالات الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة بتحديث معلومات التسجيل الخاصة بجميع مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة في 3 حالات كالتالي:

1 ـ انتهاء تاريخ صلاحية وثائق اثبات الهوية للمشترك.

2 ـ بناء على طلب مقدم من المشترك في تحديث معلومات التسجيل.

3 ـ عند طلب المشترك إضافة أو إلغاء أي من خدمات الاتصالات المتنقلة.

3 أشهر مهلة للورثة للتصرف في خط المتوفى

قضت اللائحة بأن يقطع خط الاشتراك بجميع الأحوال في حال إذا ما ثبت للمرخص له وفاة المشترك، كما يحق لورثة المشترك بحرية التصرف بالخط خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة، وفي حال انتهت هذه الفترة الزمنية يحق للمرخص له سحب خط الاشتراك وإعادة تخصيصه.