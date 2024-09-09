الاتصالات تمنع تسجيل المعلومات البيومترية لمشتركي الهواتف النقالة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
10 خطوط الحد الأقصى للمشترك الفرد من كل شركة.. و5 خطوط للزائر
توفير عقود منطوقة للعملاء الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة وكبار السن
تعليق الشريحة وخدمات الاتصالات للمشتركين المنتهية صلاحية إثبات هوياتهم
خطوط فواتير للوافدين الزائرين وحملة الإقامة المؤقتة.. مسبقة الدفع فقط
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على تحديث لائحة تسجيل بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة وطرحتها للاستشارة العامة قبل إقرارها بصورتها النهائية، حيث أعدت نسخة محدثة قضت فيها بعدم تسجيل المعلومات البيومترية للمشتركين.
وشددت «الاتصالات» في مسودة اللائحة المحدثة على أن تكون البيانات مستقاة من البطاقة المدنية أو الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين، وجواز السفر والبطاقة المدنية للخليجيين وتأشيرة الدخول للزائرين، والهوية وبطاقة الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى متطلبات أخرى للأشخاص الاعتبارية وأصحاب المهن الحرة.
وفي السياق ذاته، عرفت اللائحة المرخص له على أنه الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
وتضمنت مسودة اللائحة الجديدة أنه يحق لكل مرخص له تسجيل 10 خطوط كحد أقصى للمشترك الفرد، و5 خطوط كحد أقصى للمشترك الزائر.
وألزمت المسودة شركات الاتصالات المرخص لها بضمان أن كل مشترك من مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة قام بتقديم متطلبات البيانات الشخصية، فيما أوجبت على المرخص له مقدم الخدمة وفقط من خلال أشخاص مخولين من قبله التأكد من صحة البيانات الشخصية المقدمة من المشترك خلال عملية التسجيل ومقارنتها بالمعلومات المذكورة.
وشددت على أن تكون عمليات إدخال بيانات التسجيل والوثائق بدقة عالية تفاديا لأي أخطاء ناتجة عن إدخال البيانات، وفي حال استخدام الهوية الرقمية يجب للمرخص له التحقق من صحة المعلومات الشخصية للمشترك عن طريق طلب المصادقة من تطبيق هويتي، وعدم تسجيل المعلومات البيومترية للمشترك والالتزام بالمعلومات المحددة وفق المادة 7 من اللائحة.
وتلزم اللائحة المرخص لهم من مقدمي الخدمات توفير إجراءات خاصة للعملاء الذين لا يجيدون القراءة او الكتابة وكبار السن تمكنهم من إبرام العقود وإضافة وإلغاء أو تعديل الخدمات كتوفير العقود بطريقة منطوقة على سبيل المثال لا الحصر.
وتضمنت اللائحة انه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات الدفع الآجل للوافد الزائر وللمقيم الذي يحمل إقامة مؤقتة، واقتصرت على أن تقدم لهم خدمات الدفع المسبق شرط أن تكون صلاحية تلك الخدمات مرتبطة بصلاحية تأشيرة الدخول للوافد الزائر، وصلاحية الإقامة المؤقتة للمقيم الذي يحمل إقامة مؤقتة.
وأتاحت اللائحة للمرخص له تعليق الشريحة الإلكترونية أو الذكية أو أي من خدمات الاتصالات المتنقلة الخاصة بالمشترك على الفور في 3 حالات، يأتي على رأسها تأكد المرخص له أن معلومات التسجيل التي قدمها المشترك خاطئة، والمشتركين المنتهية صلاحية اثبات الهوية الخاصة بهم، والتأكد من أن أي من خدمات الاتصالات المتنقلة مفعلة ولا تحتوي أي معلومات تسجيل.
3 حالات تتطلب تحديث معلومات المشتركين
ألزمت هيئة الاتصالات الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة بتحديث معلومات التسجيل الخاصة بجميع مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة في 3 حالات كالتالي:
1 ـ انتهاء تاريخ صلاحية وثائق اثبات الهوية للمشترك.
2 ـ بناء على طلب مقدم من المشترك في تحديث معلومات التسجيل.
3 ـ عند طلب المشترك إضافة أو إلغاء أي من خدمات الاتصالات المتنقلة.
3 أشهر مهلة للورثة للتصرف في خط المتوفى
قضت اللائحة بأن يقطع خط الاشتراك بجميع الأحوال في حال إذا ما ثبت للمرخص له وفاة المشترك، كما يحق لورثة المشترك بحرية التصرف بالخط خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة، وفي حال انتهت هذه الفترة الزمنية يحق للمرخص له سحب خط الاشتراك وإعادة تخصيصه.
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