CATRION Unveils New Corporate Video Showcasing Commitment To Innovation And Sustainability

MENAFN - EIN Presswire) انطلاقاً من

SAUDI ARABIA, September 9, 2024 /EINPresswire / -- انطلاقاً من مكانتنا كشركةٍ رائدة في خدمات التموين والضيافة المتكاملة، نُقدم هذا الفيديو الجديد، الذي يُمثل نافذةً يُمكن للمشاهد من خلالها وفي سبع دقائق، الاطلاع على منظومة العمل والأداء التشغيلي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، مُستخدمين أحدث التقنيات المتطورة.وعقب إطلاق الهوية الجديدة للشركة، نُسلط الضوء على خطط وبرامج CATRION للتطوير وتعزيز الاستدامة والابتكار وتنوُّع الأعمال، وتنفيذ استراتيجية الشركة لتوليد 50% من إيراداتها من الأنشطة غير المتعلقة بالطيران، من خلال خدمة المشاريع الكبرى والسياحة والترفيه والفعاليات الرياضية العالمية في المملكة، بما يُعزز مشاركتنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.نُؤكد التزامنا القوي، بتطوير خدماتنا داخل السوق وتعزيز خبراتنا المتميّزة في صناعةٍ سريعة النمو، حيث يُمكننا، عبر هذا الفيديو الوثائقي، مشاركة هذا الالتزام مع جمهور أوسع ودعوتهم لاكتشاف التراث الثقافي المتنوع لـكاتريونتتطلع كاتريون إلى استثمار خبراتها وإبداع وابتكار موظفيها، في تقديم مستويات استثنائيةٍ ومتميزة من الرعاية، ومواصلة رحلة الإنجازات.الفيديو الوثائقي الخاص بشركة كاتريون مُتاح الآن للعرض على موقع الشركة وقناتها على يوتيوب ، لمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين ، يُرجى زيارة ./ .المحتوى الأساسيتعرف على كاتريون :تُعد تجربتنا في كاتريون واحدة من أعظم أصولنا، حيث نستفيد باستمرار من هذه الثروة المعرفية، في دعم مبتكراتنا وتوسيع آفاقنا وتعزيز عروضنا. هذا الالتزام الدائم بالتميّز، يُمكّنُنا من الارتقاء بخدماتنا، وترك انطباع طيبٍ ودائمٍ لدى عملائنا الكرام.لقد ركّزنا في بداية انطلاقتنا قبل أربعة عقود، على تقديم خدمات التموين على متن الطائرة. واليوم، نجحنا في تنويع عملياتنا وخدماتنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات على متن الطائرة، وتجارة التجزئة، وإدارة المرافق، والضيافة المتكاملة. هذا التحول البارز، يُعد دليلاً رائعاً على الالتزام الثابت، والتفاني والعمل الجاد، والعقلية المبتكرة لفريق كاتريونلمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين، يرجى زيارة / .للتواصل مع وسائل الإعلامكاتريوننجلاء رباح الحربيكبير مديري علاقات المستثمرين والتسويق...

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CATRION in Innovation & Disruption campaign | Committed To Care

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CATRION Unveils New Corporate Video Showcasing Commitment to Innovation and Sustainability News Provided By Acumen Media September 09, 2024, 07:30 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy , Conferences & Trade Fairs , Food & Beverage Industry , Healthcare & Pharmaceuticals Industry , Travel & Tourism Industry



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