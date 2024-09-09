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مبادرة بجميع المناطق لاستبدال أجهزة التكييف الشباك

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت الاثنين مبادرة ((استبدال أجهزة التكييف الشباك))، لتشمل جميع مناطق المملكة، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسة، وانتهت بنهاية عام 2023، بعدما تم اختبار الجاهزية وقدرة خطوط الإمداد، والتي يقوم على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتستهدف المبادرة بمرحلتها الكاملة جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة وأكثر من 350 معرضا و4 مصانع وطنية.
تحفيز المواطنين
تسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال بمكيفات الشباك القديمة مكيفات جديدة ذات استهلاك أقل بمبلغ تحفيزي، قيمته 1000 ريال، يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، بالإضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجانا، وتتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال زيارة أحد متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة، وإبراز الهوية الوطنية، أو من خلال الطلب إلكترونيا من مواقع المتاجر المشاركة.
رفع الوعي
أكدت الإحصاءات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المباني بالمملكة. كما أن نسبة أجهزة التكييف الشباك المستخدمة في المنازل تعد منخفضة الكفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى المصنعة حديثا.
وتهدف مبادرة استبدال أجهزة التكييف الشباك إلى رفع وعي المواطن في مجال استهلاك الطاقة، والتشجيع على اقتناء المنتجات ذات الكفاءة الأعلى، وترشيد استهلاك الكهرباء، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة، وحماية البيئة، وتحفيز القطاع الخاص والصناعة الوطنية وقطاع إعادة التدوير في المملكة.
ويشترط تبديل أجهزة التكييف على أن يكون التكييف القديم مكتمل الأجزاء الأساسية، وبحالة جيدة (الضاغط ((كمبروسر)) – المحرك)، وفي مكانه الصحيح. كما يجب أن يتم تركيب المكيف الجديد مكان المكيف القديم بمنزل المواطن المستفيد من قِبل تاجر التجزئة المعتمد.
أهداف للمبادرة
- رفع وعي المواطن في مجال استهلاك الطاقة
- التشجيع على اقتناء المنتجات ذات الكفاءة الأعلى
- ترشيد استهلاك الكهرباء
- الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية
- المحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وحماية البيئة
- تحفيز القطاع الخاص والصناعة الوطنية وقطاع إعادة التدوير

MENAFN09092024000089011017ID1108653756

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