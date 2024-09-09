مبادرة بجميع المناطق لاستبدال أجهزة التكييف الشباك

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت الاثنين مبادرة ((استبدال أجهزة التكييف الشباك))، لتشمل جميع مناطق المملكة، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسة، وانتهت بنهاية عام 2023، بعدما تم اختبار الجاهزية وقدرة خطوط الإمداد، والتي يقوم على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتستهدف المبادرة بمرحلتها الكاملة جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة وأكثر من 350 معرضا و4 مصانع
وطنية.
تحفيز المواطنين
تسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال بمكيفات الشباك القديمة مكيفات جديدة ذات استهلاك أقل بمبلغ تحفيزي، قيمته 1000 ريال، يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، بالإضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجانا، وتتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال زيارة أحد متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة، وإبراز الهوية الوطنية، أو من خلال الطلب إلكترونيا من مواقع المتاجر المشاركة.
رفع الوعي
أكدت الإحصاءات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المباني بالمملكة. كما أن نسبة أجهزة التكييف الشباك المستخدمة في المنازل تعد منخفضة الكفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى المصنعة حديثا.
وتهدف مبادرة استبدال أجهزة التكييف الشباك إلى رفع وعي المواطن في مجال استهلاك الطاقة، والتشجيع على اقتناء المنتجات ذات الكفاءة الأعلى، وترشيد استهلاك الكهرباء، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة، وحماية البيئة، وتحفيز القطاع الخاص والصناعة الوطنية وقطاع إعادة التدوير في المملكة.
ويشترط تبديل أجهزة التكييف على أن يكون التكييف القديم مكتمل الأجزاء الأساسية، وبحالة جيدة (الضاغط ((كمبروسر)) – المحرك)، وفي مكانه الصحيح. كما يجب أن يتم تركيب المكيف الجديد مكان المكيف القديم بمنزل المواطن المستفيد من قِبل تاجر التجزئة المعتمد.
أهداف للمبادرة
- رفع وعي المواطن في مجال استهلاك الطاقة
- التشجيع على اقتناء المنتجات ذات الكفاءة الأعلى
- ترشيد استهلاك الكهرباء
- الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية
- المحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وحماية البيئة
- تحفيز القطاع الخاص والصناعة الوطنية وقطاع إعادة التدوير
MENAFN09092024000089011017ID1108653756
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