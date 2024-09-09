افتتاح رسمي في مخيم الدهيشة: وكالة الغوث تفتتح العام الدراسي في 96 مدرسة في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - قالت نائب مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية امل الخطيب، ان وكالة الغوث الدولية تواصل جهودها من اجل تحسين جودة التعليم في مدارس الوكالة، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية والمناطق المهمشة في الضفة الغربية، وذلك رغم الظروف الصعبة والمجافية، وبسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها، في مناطق عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك خلال افتتاح العام الدراسي، في مدرستي ذكور الدهيشة الأساسية الأولى والثانية، بحضور أمجد أبو لبن مدير وكالة الغوث في محافظتي بيت لحم والخليل، والمهندسة هنادي العيسة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في الضفة الغربية، وجعفر الطيطي مدير التعليم في وكالة الغوث بمحافظتي بيت لحم والخليل، وزينه كمى مدير برنامج الدعم المالي في وكالة الغوث، ومحمد عطية رمضان مدير مدرسة ذكور الدهيشة الأساسية الأولى، ومدير مخيم الدهيشة جهاد فرارجه، والعديد من فعاليات المجتمع المحلي.
وأوضحت الخطيب، في حديث مع مراسل "الأيام"، "ان وكالة الغوث تعتبر التعليم من أولويات عمل الوكالة، التي تقدم الخدمات التعليمية في 96 مدرسة تابعة لها في محافظات الضفة، وهي تحرص على تقديم هذه الخدمة وتأمينها في بيئة محفزة وصحية، وبالتعاون والشراكة مع المجتمع المحلي في مخيمات اللجوء."
وقال الطيطي، ان وكالة الغوث افتتحت العام الدراسي، في 27 مدرسة في منطقتي بيت لحم والخليل تابعة لها، منها 12 مدرسة في مخيمات المحافظتين، والأخرى تخدم تجمعات اللاجئين في المناطق المهمشة والمحاذية لحدود ال 48، ويدرس فيها 15200 طالب وطالبة.
وأشار الطيطي الى ان مبنى مدرستي الدهيشة الأساسية الأولى والثانية التي تم الانتهاء من بنائهما قبل شهر، استقبلت مع افتتاح العام الجديد ما يزيد على 800 طالب من أبناء المخيم وتجمعات اللاجئين المحيطة، مشيرا الى زيادة في اعداد طلبة مدارس الوكالة، بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وكون مدارس الوكالة بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم.
وقالت المهندسة العيسة، ان مبنى المدرستين في مخيم الدهيشة تم بنائهما وفق تصاميم ومساحات صفية وبيئية وخدماتية بجودة عالية، ومحفزة لطلبة المدرستين، وبتكلفة مالية للبناء بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، ومساحة بناء من أربع طوابق تزيد عن 4 الاف متر مربع، إضافة الىمرافق عامة وقاعات وملاعب وحدائق بمساحات واسعة. وذلك بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى.
وأشارت الى ان وكالة الغوث، استطاعت في الأعوام القليلة الماضية انجاز بناء ثلاث مدارس، بمواصفات عالية، وتقديم الخدمة التعليمية لآلاف الطلبة والطالبات، في مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم، وبيت أولا في الخليل، بتكلفة بلغت 10 مليون دولار، كما وتعمل على حشد التمويل، من اجل تحسين المدرسية والتعليمية في مدارس الوكالة.
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