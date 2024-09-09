افتتاح رسمي في مخيم الدهيشة: وكالة الغوث تفتتح العام الدراسي في 96 مدرسة في الضفة الغربية

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جاء ذلك خلال افتتاح العام الدراسي، في مدرستي ذكور الدهيشة الأساسية الأولى والثانية، بحضور أمجد أبو لبن مدير وكالة الغوث في محافظتي بيت لحم والخليل، والمهندسة هنادي العيسة رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في الضفة الغربية، وجعفر الطيطي مدير التعليم في وكالة الغوث بمحافظتي بيت لحم والخليل، وزينه كمى مدير برنامج الدعم المالي في وكالة الغوث، ومحمد عطية رمضان مدير مدرسة ذكور الدهيشة الأساسية الأولى، ومدير مخيم الدهيشة جهاد فرارجه، والعديد من فعاليات المجتمع المحلي.

وأوضحت الخطيب، في حديث مع مراسل "الأيام"، "ان وكالة الغوث تعتبر التعليم من أولويات عمل الوكالة، التي تقدم الخدمات التعليمية في 96 مدرسة تابعة لها في محافظات الضفة، وهي تحرص على تقديم هذه الخدمة وتأمينها في بيئة محفزة وصحية، وبالتعاون والشراكة مع المجتمع المحلي في مخيمات اللجوء."



وقال الطيطي، ان وكالة الغوث افتتحت العام الدراسي، في 27 مدرسة في منطقتي بيت لحم والخليل تابعة لها، منها 12 مدرسة في مخيمات المحافظتين، والأخرى تخدم تجمعات اللاجئين في المناطق المهمشة والمحاذية لحدود ال 48، ويدرس فيها 15200 طالب وطالبة.

وأشار الطيطي الى ان مبنى مدرستي الدهيشة الأساسية الأولى والثانية التي تم الانتهاء من بنائهما قبل شهر، استقبلت مع افتتاح العام الجديد ما يزيد على 800 طالب من أبناء المخيم وتجمعات اللاجئين المحيطة، مشيرا الى زيادة في اعداد طلبة مدارس الوكالة، بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وكون مدارس الوكالة بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم.

وقالت المهندسة العيسة، ان مبنى المدرستين في مخيم الدهيشة تم بنائهما وفق تصاميم ومساحات صفية وبيئية وخدماتية بجودة عالية، ومحفزة لطلبة المدرستين، وبتكلفة مالية للبناء بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، ومساحة بناء من أربع طوابق تزيد عن 4 الاف متر مربع، إضافة الىمرافق عامة وقاعات وملاعب وحدائق بمساحات واسعة. وذلك بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى.

وأشارت الى ان وكالة الغوث، استطاعت في الأعوام القليلة الماضية انجاز بناء ثلاث مدارس، بمواصفات عالية، وتقديم الخدمة التعليمية لآلاف الطلبة والطالبات، في مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم، وبيت أولا في الخليل، بتكلفة بلغت 10 مليون دولار، كما وتعمل على حشد التمويل، من اجل تحسين المدرسية والتعليمية في مدارس الوكالة.