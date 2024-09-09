بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تعود بنسخة جديدة في فبراير 2025





تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. أعلن نادي الفجيرة للرماية عن الفجيرة الدولية للرماية الجبلية بنسختها الثانية في فبراير 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة.

وتقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة على مدار ثمانية أيام ابتداءً من 1 فبراير 2025؛ وستتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلّابة للإمارة.

وستشهد البطولة الرئيسية، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق“سوبر سبورتينغ” بإجمالي 240 طبق وجائزة إجمالية قدرها 300,000 دولار، بالإضافة إلى 50,000 دولار مخصصة لـ100 من أهداف "الفلاش" العشوائية.

وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، حيث يتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً ضمن منافسات السبورتينغ الإنجليزي بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40,000 دولار موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.

كما تضم المنافسات الرئيسية، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي تم تزويد كلّ منها بستة آلات لرمي الاطباق وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسية سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين للمنافسة طوال فترة البطولة.

وقال سيف الزحمي مدير البطولة إن البطولة ، مستمدةً إلهامها من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة وتراثها العريق، ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة إيذاناً بعودة الحدث المرتقب مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، مشيراً إلى أن الحدث الفريد من نوعه يشكّل فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، حيث تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة 100% وأهداف صديقة للبيئة.

وتشهد نسخة 2025 من البطولة فعاليات جانبية متنوعة أبرزها أنشطة "بوول شوتس" والسبورتينغ الانجليزي" التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير.

علاوةً على ذلك، ستستضيف النسخة القادمة من البطولة والتي يتم تنظيمها بدعم من الجمعية الوطنية لرياضة رمي الأطباق، وجمعية رياضة رمي الأطباق، نخبة من الرماة العالميين كسفراء لها، وعلى رأسهم جورج ديجويد، الرامي الإنجليزي الشهير وبطل العالم وأوروبا في رماية الأطباق عدة مرات، وفيل جراي، وسيف بن فطيس، الرامي الإماراتي والبطل الأولمبي لخمس مرات.