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منفذ عملية جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل .. استمع

9/9/2024 8:47:37 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد تزايد وتيرة التصعيد في فلسطين المحتلة وتجددها في الضفة الغربية، نفذ سائق شاحنة أردني
صباح اليوم عملية قتل على إثرها 3 اسرائيليين، وبحسب مصادر عبرية فإنها زعمت أن منفذ العملية نجح بتهريب
السلاح وإخفائه في الشاحنة عبر الحدود واستشهاد منفذ العملية.

هذا الحدث أثار تفاعل كبير عبر منصت مواقع التواصل وإليكم بعض الردود:

يقول نورس أبو صالح:

وقال حسان عبيدات:

وكتب خالد الناطور:

وكتبت ليلى العاجيب:

كما عبّر عبد القاهر في منشوره قائلا:

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · منفذ عملية جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل

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