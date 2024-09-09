منفذ عملية جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد تزايد وتيرة التصعيد في فلسطين المحتلة وتجددها في الضفة الغربية، نفذ سائق شاحنة أردني
صباح اليوم عملية قتل على إثرها 3 اسرائيليين، وبحسب مصادر عبرية فإنها زعمت أن منفذ العملية نجح بتهريب
السلاح وإخفائه في الشاحنة عبر الحدود واستشهاد منفذ العملية.
هذا الحدث أثار تفاعل كبير عبر منصت مواقع التواصل وإليكم بعض الردود:
يقول نورس أبو صالح:
وقال حسان عبيدات:
وكتب خالد الناطور:
وكتبت ليلى العاجيب:
كما عبّر عبد القاهر في منشوره قائلا:
وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · منفذ عملية جسر الملك حسين حديث مواقع التواصل
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