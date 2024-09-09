الصحفي كتاب: أهمية جسر الملك حسين بأنه يربط 5 مليون فلسطيني مع الأردن والعالم

الصحفي كتاب: أهمية جسر الملك حسين بأنه يربط 5 مليون فلسطيني مع الأردن والعالم
التاريخ
9/9/2024 8:47:36 AM
(MENAFN
- Amman Net) علق مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي الصحفي داود كتاب بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه لجسر الملك حسين عقب عملية القتل التي أسفرت عن قتل ثلاثة إسرائيلين، اليوم الأحد، والتي نفذها سائق شاحنات أردني بإن أهمية جسر الملك حسين تقع بأنه يربط 5مليون فلسطيني مع الأردن والعالم.
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