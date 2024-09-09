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الصحفي كتاب: أهمية جسر الملك حسين بأنه يربط 5 مليون فلسطيني مع الأردن والعالم

9/9/2024 8:47:36 AM

(MENAFN- Amman Net) علق مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي الصحفي داود كتاب بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه لجسر الملك حسين عقب عملية القتل التي أسفرت عن قتل ثلاثة إسرائيلين، اليوم الأحد، والتي نفذها سائق شاحنات أردني بإن أهمية جسر الملك حسين تقع بأنه يربط 5مليون فلسطيني مع الأردن والعالم.





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