العروسة المصرية الغاضبة تجتاح مواقع التواصل - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر بمقطع فيديو لعروس مصرية "حزينة" و"غاضبة" بسبب مظهر عريسها يوم حفل الخطوبة.
وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو التقط داخل صالون تجميل في مدينة كفر الدوار المصرية، حيث كانت العروس تنتظر عريسها للانضمام إليها والتقاط صور واحدة من أجمل ليالي العمر وهي "حفلة الخطوبة" ، إلا أنها فوجئت بقدومه ببنطلون جينز وقميص، بدلاً من بدلة الفرح الرسمية، فبدا عليها علامات الحزن والغضب والاستياء.
التقطت الفيديو خبيرة التجميل، بعد استئذان العروسين وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي ونسب مشاهدات عالية، وتصدر هاشتاق "العروسة المغصوبة".
أشعل مقطع الفيديو الجدل بين المستخدمين، الذين أكدوا أن ملامح العروس في الفيديو يدل على أنها أجبرت على هذه الخطوبة من قبل الأهل ولا يوجد أي توافق أو حب بينهما، وأشار الكثير إلى أن علامات التوتر والغضب واضحة جلياً قبل قدوم العريس، في المقابل، انتقد البعض ردة فعل العروس عقب رؤيتها هيئة عريسها.
وقالت خبيرة التجميل الخاصة بالعروس وتدعى أسماء صبري،
في تصريحات صحافية إن العروس لم تكن تتوقع عدم ارتداء عريسها بدلة رسمية أو دخول الصالون من دون أن يجلب معه باقة ورد يهديها إياها بهذه المناسبة السعيدة.
ولفت البعض إلى أن هذه القصة برمتها "مفبركة" وتم تمثيلها من قبل العروسين بالاتفاق مع المتواجدين داخل الصالون، من أجل الترند وتحقيق نسب مشاهدات عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي أول تعليق للعريس، قال محمد الملاوي، في تصريحات صحافية لم يكن يتوقع حجم المشاهدات التي حققها
الفيديو ولا التريند، مشيراً إلى أن "الميكب أرتست" هي من قامت بنشر الفيديو، فيما أكدت الأخيرة أنها استأذنت العروسين قبل نشره على السوشيال ميديا.
يشار إلى أن العريس نشر فيديو لا يتعدى سوى دقيقة، برفقة أصدقائه، معلقاً على الفيديو بأنه سعيد بدخوله الترند، ما يؤكد أن الأمر مجرد "تمثيلية"
من أجل الشهرة على السوشيال ميديا.
MENAFN09092024000151011027ID1108651777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.