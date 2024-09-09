العروسة المصرية الغاضبة تجتاح مواقع التواصل - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضجت مواقع في مصر بمقطع فيديو لعروس مصرية "حزينة" و"غاضبة" بسبب مظهر عريسها يوم حفل الخطوبة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو التقط داخل صالون تجميل في مدينة كفر الدوار المصرية، حيث كانت العروس تنتظر عريسها للانضمام إليها والتقاط صور واحدة من أجمل ليالي العمر وهي "حفلة الخطوبة" ، إلا أنها فوجئت بقدومه ببنطلون جينز وقميص، بدلاً من بدلة الفرح الرسمية، فبدا عليها علامات الحزن والغضب والاستياء.

التقطت الفيديو خبيرة التجميل، بعد استئذان العروسين وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي ونسب مشاهدات عالية، وتصدر هاشتاق "العروسة المغصوبة".

أشعل مقطع الفيديو الجدل بين المستخدمين، الذين أكدوا أن ملامح العروس في الفيديو يدل على أنها أجبرت على هذه الخطوبة من قبل الأهل ولا يوجد أي توافق أو حب بينهما، وأشار الكثير إلى أن علامات التوتر والغضب واضحة جلياً قبل قدوم العريس، في المقابل، انتقد البعض ردة فعل العروس عقب رؤيتها هيئة عريسها.

وقالت خبيرة التجميل الخاصة بالعروس وتدعى أسماء صبري،

في تصريحات صحافية إن العروس لم تكن تتوقع عدم ارتداء عريسها بدلة رسمية أو دخول الصالون من دون أن يجلب معه باقة ورد يهديها إياها بهذه المناسبة السعيدة.⁣

ولفت البعض إلى أن هذه القصة برمتها "مفبركة" وتم تمثيلها من قبل العروسين بالاتفاق مع المتواجدين داخل الصالون، من أجل الترند وتحقيق نسب مشاهدات عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

⁣وفي أول تعليق للعريس، قال محمد الملاوي، في تصريحات صحافية لم يكن يتوقع حجم المشاهدات التي حققها

الفيديو ولا التريند، مشيراً إلى أن "الميكب أرتست" هي من قامت بنشر الفيديو، فيما أكدت الأخيرة أنها استأذنت العروسين قبل نشره على السوشيال ميديا.

يشار إلى أن العريس نشر فيديو لا يتعدى سوى دقيقة، برفقة أصدقائه، معلقاً على الفيديو بأنه سعيد بدخوله الترند، ما يؤكد أن الأمر مجرد "تمثيلية"

من أجل الشهرة على السوشيال ميديا.