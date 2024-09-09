تورك يدعو دول العالم لمواجهة إسرائيل بشأن احتلالها وتجاهلها الصارخ للقانون

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- دعا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى التحرك بشأن "التجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال تورك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.

وأضاف "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".

وأشار تورك في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني وقالت إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل". ورفضت إسرائيل رأي المحكمة.