Monday, 09 September 2024 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سموتريتش يواصل دفع خطته للسيطرة على الضفة: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

9/9/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- جدد الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحريضه على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية. لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)".

وأضاف: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

هذه ليست المرة الأولى، التي يصرح فيها المتطرف سموتريتش بنيته ضم الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية، ففي الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو 2024، رد سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، بالقول: "خطتي ليست أمرا سريا، سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية؛ من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي بتطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".

ويدفع رئيس حزب الصهيونية الدينية، منذ توليه منصب وزير في وزارة "الأمن"، بتغييرات كبيرة على أرض الواقع في الضفة الغربية، لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج.

MENAFN09092024000205011050ID1108651438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث