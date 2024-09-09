ترامب يتعهد بتشكيل لجنة لتحسين كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، بتشكيل لجنة جديدة لتحسين كفاءة الحكومة الفيدرالية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وقال ترامب- في تصريح، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية-“سأنشئ لجنة لتحسين كفاءة الحكومة تكون مكلفة بإجراء تدقيق شامل لأداء الحكومة الفيدرالية وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك.. ولا يمكننا الاستمرار على نفس النهج الحالي”، مؤكدا أنه رغم انشغال إيلون ماسك، إلا أنه وافق على رئاسة اللجنة المكلفة بهذه المهمة الهامة.
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كما تعهد ترامب أيضًا بتخفيض معدلات ضريبة الشركات المحلية، وإقامة مناطق ضريبية منخفضة على الأراضي الفيدرالية، وتشجيع شركات البناء على بناء منازل جديدة.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650931
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