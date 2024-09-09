ترامب يتعهد بتشكيل لجنة لتحسين كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، بتشكيل لجنة جديدة لتحسين كفاءة الحكومة الفيدرالية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب- في تصريح، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية-“سأنشئ لجنة لتحسين كفاءة الحكومة تكون مكلفة بإجراء تدقيق شامل لأداء الحكومة الفيدرالية وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك.. ولا يمكننا الاستمرار على نفس النهج الحالي”، مؤكدا أنه رغم انشغال إيلون ماسك، إلا أنه وافق على رئاسة اللجنة المكلفة بهذه المهمة الهامة.

موضوعاتكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

كما تعهد ترامب أيضًا بتخفيض معدلات ضريبة الشركات المحلية، وإقامة مناطق ضريبية منخفضة على الأراضي الفيدرالية، وتشجيع شركات البناء على بناء منازل جديدة.

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