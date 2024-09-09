إس أند بي جلوبال تتوقع رفع أوبك+ لإنتاج النفط العام المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“جيم بوركارد” نائب رئيس الأبحاث لدى“إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” رفع تحالف“أوبك+” للإنتاج في العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

وصرح“بوركارد” خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول“إيه بي بي إي سي” حسبما نقلت“رويترز” قائلاً: هناك الكثير من الضغوط في بعض هذه الدول لزيادة الإنتاج، وبعضها ينتج بالفعل أعلى منذ ذلك.

موضوعاتالصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع انخفاض مؤشرات أسواق آسيا وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني

وذلك بعدما وافقت“أوبك+” الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر، وأضافت أنها قد تتوقف مؤقتًا أو تعكس تلك الزيادات إذا لزم الأمر.

في حين صرح“بن لوكوك” رئيس النفط لدى“ترافيجورا” خلال المؤتمر أن الطلب الضعيف في الصين يقلق الأسواق، وأن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أن بكين قد تلجأ لمزيد من التحفيز الاقتصادي بناءً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وتوقع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل في وقت قريب.





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