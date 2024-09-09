إس أند بي جلوبال تتوقع رفع أوبك+ لإنتاج النفط العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع“جيم بوركارد” نائب رئيس الأبحاث لدى“إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” رفع تحالف“أوبك+” للإنتاج في العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
وصرح“بوركارد” خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول“إيه بي بي إي سي” حسبما نقلت“رويترز” قائلاً: هناك الكثير من الضغوط في بعض هذه الدول لزيادة الإنتاج، وبعضها ينتج بالفعل أعلى منذ ذلك.
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وذلك بعدما وافقت“أوبك+” الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر، وأضافت أنها قد تتوقف مؤقتًا أو تعكس تلك الزيادات إذا لزم الأمر.
في حين صرح“بن لوكوك” رئيس النفط لدى“ترافيجورا” خلال المؤتمر أن الطلب الضعيف في الصين يقلق الأسواق، وأن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أن بكين قد تلجأ لمزيد من التحفيز الاقتصادي بناءً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وتوقع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل في وقت قريب.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650925
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