الاحتلال يتراجع عن قراره اعادة فتح معبر الكرامة ويعلن اغلاقه حتى اشعار اخر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / اعلن الاحتلال الاسرائيلي عن تراجعه عن قراره بالامس اعادة فتح معبر الكرامة بين الاردن وفلسطين والذي تتحكم وتسيطر عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال اعلنت اغلاق المعبر وعدم فتح اليوم بعد ان كان قد اعلن عن فتحه اليوم الساعة العاشرة.

بدورها قالت إدارة أمن الجسور الأردنية: تم إغلاق جسر الملك حسين (معبر الكرامة) أمام حركة

المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم وحتى إشعار آخر.

هذا وتجمع المئات من

المسافرين الفلسطينيين لدى الجانب الأردني في انتظار فتح المعبر، قبل الإعلان رسمياً أن الاحتلال تراجع عن فتحه وسيستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وكانت كانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أمس أن المعبر سيتم إعادة فتحه اليوم عند الساعة 10 صباحا.

وبأتي اغلاق المعبر بعد قيام سائق أردني بقتل 3 إسرائيليين

على

الجسر يوم امس بمسدس.