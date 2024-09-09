الاحتلال يتراجع عن قراره اعادة فتح معبر الكرامة ويعلن اغلاقه حتى اشعار اخر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN / اعلن الاحتلال الاسرائيلي عن تراجعه عن قراره بالامس اعادة فتح معبر الكرامة بين الاردن وفلسطين والذي تتحكم وتسيطر عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال اعلنت اغلاق المعبر وعدم فتح اليوم بعد ان كان قد اعلن عن فتحه اليوم الساعة العاشرة.
بدورها قالت إدارة أمن الجسور الأردنية: تم إغلاق جسر الملك حسين (معبر الكرامة) أمام حركة
المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم وحتى إشعار آخر.
هذا وتجمع المئات من
المسافرين الفلسطينيين لدى الجانب الأردني في انتظار فتح المعبر، قبل الإعلان رسمياً أن الاحتلال تراجع عن فتحه وسيستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.
وكانت كانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أمس أن المعبر سيتم إعادة فتحه اليوم عند الساعة 10 صباحا.
وبأتي اغلاق المعبر بعد قيام سائق أردني بقتل 3 إسرائيليين
على
الجسر يوم امس بمسدس.
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