صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 153 لسنة 2024
بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024،
- وعلى الاستقالة المقدمة من / د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تقبل استقالة / د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2024م" .
(النهاية)
أ م ح
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