مصرع شخصين وإنقاذ العشرات جراء سيول تضرب جنوب الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- لقي شخصان حتفهما اليوم الأحد وفقد اثنان آخران جرفتهم مياه السيول التي تجتاح جنوب الجزائر جراء هطول كميات غزيرة من الأمطار الرعدية.
وقال جهاز الحماية المدنية الجزائري في بيان له إنه أنقذ 75 شخصا وأن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ السكان في مناطق (بشار) و(تمنراست) و(بني عباس) و(البيض) و(تيميمون) و(غرداية) و(إليزي) و(تندوف) جنوب الجزائر.
وتابع البيان ان وحدات الحماية المدنية تدخلت أيضا في ولايات (تيارت) و(سعيدة) و(الشلف) غرب الجزائر "على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها اليوم غالبية ولايات البلاد".
وأشار إلى تواصل عملية البحث عن شخصين جرفتهما السيول في ولاية (البيض) وتسجيل حالتي وفاة الأولى بولاية (إليزي) لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما جرفتها سيول واد (تيها وهاوت) وانتشلت فيما سجلت الوفاة الثانية بولاية (تمنراست) حيث انتشل جثمان شخص جرفته مياه واد (توفدات). (النهاية)
م ر / ه س ص
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