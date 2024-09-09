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مصرع شخصين وإنقاذ العشرات جراء سيول تضرب جنوب الجزائر

9/9/2024 12:06:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- لقي شخصان حتفهما اليوم الأحد وفقد اثنان آخران جرفتهم مياه السيول التي تجتاح جنوب الجزائر جراء هطول كميات غزيرة من الأمطار الرعدية.
وقال جهاز الحماية المدنية الجزائري في بيان له إنه أنقذ 75 شخصا وأن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ السكان في مناطق (بشار) و(تمنراست) و(بني عباس) و(البيض) و(تيميمون) و(غرداية) و(إليزي) و(تندوف) جنوب الجزائر.
وتابع البيان ان وحدات الحماية المدنية تدخلت أيضا في ولايات (تيارت) و(سعيدة) و(الشلف) غرب الجزائر "على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها اليوم غالبية ولايات البلاد".
وأشار إلى تواصل عملية البحث عن شخصين جرفتهما السيول في ولاية (البيض) وتسجيل حالتي وفاة الأولى بولاية (إليزي) لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما جرفتها سيول واد (تيها وهاوت) وانتشلت فيما سجلت الوفاة الثانية بولاية (تمنراست) حيث انتشل جثمان شخص جرفته مياه واد (توفدات). (النهاية)

م ر / ه س ص



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