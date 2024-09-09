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كوثر البلوشي: ((فعل ماضي)) تجربة مختلفة

9/9/2024 12:04:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
أعربت الفنانة واليوتيوبر كوثر البلوشي عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تواكب عرض مسلسل «فعل ماضي» الذي يشهد مشاركتها في الدراما التلفزيونية إلى جانب نجوم كبار كانوا ضمن الأسماء التي شاركتها في نجاح أول تجاربها المسرحية «صنع في الكويت».
وذكرت البلوشي ان سعادتها لا توصف وهي ترى مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام تتحدث عن حلقات مسلسل «فعل ماضي»، حيث كانت اغلب الردود إيجابية وتشيد بالعمل، مشيرة إلى ان المسلسل تجربة مختلفة لها وتم تنفيذه بطريقة احترافية بدءا من عملية اختيار النص والمخرج وكذلك طاقم الفنانين والفنيين وهذا الشيء انتهى بتقديم عمل رائع سيحقق نجاحا ينسي طاقم العمل الجهد الكبير الذي بذلوه أثناء تصوير المسلسل.
وعن شخصيتها في العمل، أفادت البلوشي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن ظهورها سيكون في الحلقة الرابعة بشخصية مليئة بالغموض وشكلت لي تحديا كبيرا في عملية تنفيذها أثناء تصوير المسلسل، موضحة ان الشخصية ستترك فضولا كبيرا عند المشاهد بعملية اكتشاف هل هذه الشخصية شريرة ام مسالمة وطيبة وإن شاء الله ستحقق النجاح الذي ننتظره.
وفيما يتعلق بعروض «صنع في الكويت» داخل وخارج البلاد، ذكرت البلوشي ان نجاحات المسرحية لاتزال مستمرة وهذا ما يدفعنا للاستمرار خصوصا أننا شاهدنا تجاوبا كبيرا من الجمهور الإماراتي والعماني أثناء عرض العمل في أبوظبي وصلالة، وحاليا نستعد لاستئناف العروض في مسرح نقابة العمال بمنطقة ميدان حولي بمشاركة جميع نجوم العمل، والجميع متشوق للقاء الجمهور من جديد خصوصا بعمل بقيمة مسرحية «صنع في الكويت».

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