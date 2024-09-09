كوثر البلوشي: ((فعل ماضي)) تجربة مختلفة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
أعربت الفنانة
واليوتيوبر كوثر البلوشي عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تواكب عرض مسلسل «فعل ماضي» الذي يشهد مشاركتها في الدراما التلفزيونية إلى جانب نجوم كبار كانوا ضمن الأسماء التي شاركتها في نجاح أول تجاربها المسرحية «صنع في الكويت».
وذكرت البلوشي ان سعادتها لا توصف وهي ترى مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام تتحدث عن حلقات مسلسل «فعل ماضي»، حيث كانت اغلب الردود إيجابية وتشيد بالعمل، مشيرة إلى ان المسلسل تجربة مختلفة لها وتم تنفيذه بطريقة احترافية بدءا من عملية اختيار النص والمخرج وكذلك طاقم الفنانين والفنيين وهذا الشيء انتهى بتقديم عمل رائع سيحقق نجاحا ينسي طاقم العمل الجهد الكبير الذي بذلوه أثناء تصوير المسلسل.
وعن شخصيتها في العمل، أفادت البلوشي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن ظهورها سيكون في الحلقة الرابعة بشخصية مليئة بالغموض وشكلت لي تحديا كبيرا في عملية تنفيذها أثناء تصوير المسلسل، موضحة ان الشخصية ستترك فضولا كبيرا عند المشاهد بعملية اكتشاف هل هذه الشخصية شريرة ام مسالمة وطيبة وإن شاء الله ستحقق النجاح الذي ننتظره.
وفيما يتعلق بعروض «صنع في الكويت» داخل وخارج البلاد، ذكرت البلوشي ان نجاحات المسرحية لاتزال مستمرة وهذا ما يدفعنا للاستمرار خصوصا أننا شاهدنا تجاوبا كبيرا من الجمهور الإماراتي والعماني أثناء عرض العمل في أبوظبي وصلالة، وحاليا نستعد لاستئناف العروض في مسرح نقابة العمال بمنطقة ميدان حولي بمشاركة جميع نجوم العمل، والجميع متشوق للقاء الجمهور من جديد خصوصا بعمل بقيمة مسرحية «صنع في الكويت».
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