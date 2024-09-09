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التفكير المفرط.. حينما تتحول الأفكار إلى عبء ثقيل على العقل والجسد

9/9/2024 12:04:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- قد لا يدرك أشخاص خطورة "التفكير المفرط" حينما يأخذ منحى مبالغا به، بحيث تكون آثاره السلبية كبيرة على الصحة النفسية والجسدية.
يوضح خبراء علم النفس أن التفكير المفرط، أو ما يعرف بـ"الأوفر ثينكينج"، يتمثل في الانشغال المفرط بالأفكار، بما في ذلك القلق حول المستقبل والشعور بالندم والألم تجاه الماضي. هذا النمط من التفكير يعوق الشخص عن القيام بأي نشاط مثمر أو عيش الحياة بسلاسة.
رهام كمال يتم وصفها دائما من قبل المقربين بأنها تعاني من التفكير المفرط، وهي تدرك تماما أنها تحمل هذه الصفة. تشعر وكأنها في دوامة مستمرة، حيث لا يتوقف عقلها عن التفكير حتى أثناء النوم، مما يؤثر سلبا على صحتها الجسدية. ورغم محاولاتها للراحة، إلا أن ساعات نومها لا تتجاوز يوميا ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.
تشير إلى أن تفكيرها المستمر يعيدها إلى أيام طفولتها، مستذكرة ما حدث معها ومع رفيقاتها في المدرسة. غالبا ما تتذكر مواقف عديدة تعيد مراجعتها مرارا، وتفكر أحيانا أن تصرفها في بعض تلك المواقف قد أسهم في مواجهة مواقف لا ترغب بها.
وتتعامل مع كل موقف تتعرض له بتفكير نقدي ومعمق، حيث تحلل الأمور بدقة شديدة، مما يجعلها قادرة في كثير من الأحيان على اتخاذ قرارات مدروسة. فهي تتميز بحساسية تجاه التفاصيل الصغيرة التي قد لا يلاحظها الآخرون، وهو ما يعزز من قدرتها على التفكير.
وترى رهام أن هذا الأمر يمكن أن يكون مفيدا في العمل، الدراسة، وبعض مواقف الحياة، وتعتبره أحد الجوانب الإيجابية لديها. لكنه أيضا يعرضها إلى الإجهاد النفسي وزيادة مستويات القلق والتوتر، حيث يواجه الشخص صعوبة في تهدئة عقله المستمر في التحليل، وأكثر ما يرهقها هو تأثيره على نومها، مما يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية.
تبين دراسات حللت أناسا يعيشون دوامة التفكير المفرط بأن هذا التفكير يؤثر على العلاقات الاجتماعية كأن يؤدي الى تكوين توقعات غير واقعية أو سوء فهم نوايا الآخرين، مما قد يؤثر على العلاقات الشخصية.
وحسب الدراسات "يرتبط التفكير المفرط بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، حيث يشعر الشخص بالإرهاق من كمية الأفكار السلبية والمقلقة التي تدور في ذهنه".
وعن الصحة الجسدية، يمكن أن يؤدي التفكير المفرط إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، وهو هرمون مرتبط بالإجهاد، قد يؤدي هذا إلى مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ضعف الجهاز المناعي، ومشاكل في الجهاز الهضمي حتى أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض حقيقية ومزمنة.
ومن الأمراض التي تبين أن التفكير المفرط يؤدي إليها في حال استمراريته والذي يؤدي إلى التوتر والقلق المستمر، فيؤدي إلى إصابة الأشخاص إلى ما يسمى بـ"الفايبروماليجا"، وهو تليف العضل المزمن.
في حين تبين الدراسات أن ممارسة اليقظة الذهنية تساعد تمارين التأمل والتنفس العميق على تهدئة العقل وتقليل التفكير المفرط يمكن أن يساعد على تخفيف حدة الأعراض وآلام الأمراض.
ويتحدث الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، أن التفكير الزائد والمبالغ به قد يتجاوز الشيء المقبول في الحياة ليتحول إلى حالة مرضية، ما يستدعي المعالجة، لافتا الى أنه لابد للشخص معرفة أن هناك أشياء هو لا يملكها، مثل المستقبل الذي لا يعرف ما يخبئه له، بالتالي هذا تفكير غير منطقي، ويسبب له حالة من الضغط النفسي والرهاب والاكتئاب.
ويشير الى أن هذا النوع من التفكير يوصل الشخص لاحتمالات أغلبها سلبية، فهذا التفكير يتخلله الشك وبعيد عن الإيجابية، وعليه ينعكس على نفسية الشخص.
ووفق مطارنة، فإن بعض الحالات ممن يعانون الإفراط بالتفكير قد يعيشون حياة متأهبة مستعدة لكل شيء، فحواسهم تعمل بشكل مستمر ومرهق، لذلك يحتاجون الى اختصاصي، بحيث يبدأ يتعامل مع أفكارهم ويطرد السلبية منها.
ويرى أن هنالك أشخاصا يضخمون الأمور، بإعطائهم أكبر من حجمهم، وبأبعاد غير منطقية، ويشغل الشخص نفسه بها طوال الوقت، مما يجعله يعيش حالة من عدم الاستقرار والألم النفسي، وبالتالي كل ذلك يترجم الى أمراض نفسية وجسدية، وهو ما سينعكس على الناس المحيطين به والذين يعيشون معه.
ويلفت إلى أن التحدث مع الآخرين ومشاركة الأفكار والمخاوف مع الأصدقاء أو المستشارين النفسيين يمكن أن تساعد في تخفيف العبء الناتج عن التفكير الزائد.
وينصح بممارسة النشاط البدني الرياضي، ما يساعد على تقليل مستويات الإجهاد وتوجيه الطاقة نحو نشاط إيجابي بدلا من الانغماس في التفكير.
وينوه مطارنة إلى أن التفكير المفرط هو سيف ذو حدين، حيث يمكن أن يكون مفيدا في بعض الأحيان، لكنه يحمل في طياته العديد من السلبيات التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، لذا من المهم العمل على تطوير استراتيجيات للتحكم في هذه الصفة لتحقيق التوازن والحفاظ على صحة جيدة.
ويؤكد أن الإفراط في التفكير ليس اضطرابا عقليا معترفا به بحد ذاته، ومع ذلك، توصلت الأبحاث إلى أنه غالبا ما يرتبط بحالات الصحة العقلية الأخرى كالاكتئاب، اضطرابات القلق، اضطراب الوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة.
ووجدت إحدى الدراسات علاقة ثنائية بين الإفراط في التفكير ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، إذ يمكن أن تسهم المستويات العالية من التوتر والقلق والاكتئاب في الإفراط في التفكير، وفي الوقت نفسه، قد يترافق الإفراط في التفكير مع زيادة التوتر والقلق والاكتئاب بعد حدث صادم، ومن الشائع أيضا أن يكون الشخص شديد اليقظة وفي حالة تأهب قصوى للخطر في جميع الأوقات.
ويعاني بعض الأشخاص من اليقظة المفرطة، مثل التفكير المفرط في الحالات المحتملة للمتاعب، ما يؤدي إلى الإرهاق ومتاعب بالنوم.

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