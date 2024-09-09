اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة،
مدينة طولكرم من المحور الغربي، ترافقها آليات عسكرية ثقيلة وجرافتان.
وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات
تمركزت في محيط دوار العليمي، المعروف باسم "دوار المحاكم"، حيث شرعت
الجرافات بتجريف البنية التحتية للمنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع على
ارتفاع منخفض.
كما اقتحمت جرافات الاحتلال حارة المدارس في
مخيم طولكرم من مدخله الشمالي الرئيس، وتسببت بتدمير واسع للبنية التحتية في
المخيم، ما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة.
وتزامناً مع هذه العملية، دارت اشتباكات بين
الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية
والغازية، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
وتعد مدينة طولكرم ومخيمها من النقاط الساخنة
في شمال الضفة الغربية التي تتعرض لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، إذ تأتي هذه
الاقتحامات ضمن إطار سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال ضد المخيمات
الفلسطينية.
MENAFN09092024000072011014ID1108650196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.