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اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، مدينة طولكرم من المحور الغربي، ترافقها آليات عسكرية ثقيلة وجرافتان.
وأفادت وكالة "وفا" بأن القوات تمركزت في محيط دوار العليمي، المعروف باسم "دوار المحاكم"، حيث شرعت الجرافات بتجريف البنية التحتية للمنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت جرافات الاحتلال حارة المدارس في مخيم طولكرم من مدخله الشمالي الرئيس، وتسببت بتدمير واسع للبنية التحتية في المخيم، ما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة.

وتزامناً مع هذه العملية، دارت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وتعد مدينة طولكرم ومخيمها من النقاط الساخنة في شمال الضفة الغربية التي تتعرض لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، إذ تأتي هذه الاقتحامات ضمن إطار سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال ضد المخيمات الفلسطينية.

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