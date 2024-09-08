5 شهداء و19 جريحاً في عدوان إسرائيلي على سوريا

MENAFN - Palestine News ) دمشق /PNN / استشهد 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 19 آخرون، في عدوان إسرائيلي جوي استهدف مساء أمس عدة مواقع في مصياف وريف حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم تسبب أيضاً في أضرار مادية واسعة.

ووفقاً لمصدر عسكري سوري، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان حوالي الساعة 23:20 مساء الأحد، مستهدفاً مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى. وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهته، صرح مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، بأن عدد الشهداء بلغ 5

والجرحى 19 وُصفت حالة بعضهم

بالحرجة. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مستمرة في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب العدوان أيضاً بأضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.



