Monday, 09 September 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 شهداء و19 جريحاً في عدوان إسرائيلي على سوريا

9/8/2024 8:09:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق /PNN / استشهد 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 19 آخرون، في عدوان إسرائيلي جوي استهدف مساء أمس عدة مواقع في مصياف وريف حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم تسبب أيضاً في أضرار مادية واسعة.

ووفقاً لمصدر عسكري سوري، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان حوالي الساعة 23:20 مساء الأحد، مستهدفاً مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى. وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهته، صرح مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، بأن عدد الشهداء بلغ 5
والجرحى 19 وُصفت حالة بعضهم
بالحرجة. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مستمرة في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب العدوان أيضاً بأضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.


MENAFN08092024000205011050ID1108649968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث