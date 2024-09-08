رئيس (سدايا): قمة الذكاء الاصطناعي المرتقبة بالرياض ستشهد توقيع 70 اتفاقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 9 (كونا) -- اعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي اليوم الاحد ان قمة الذكاء الاصطناعي ستشهد توقيع 70 اتفاقية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض لاستعراض أهم مرتكزات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة والمقرر انعقادها بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الجاري.
وافاد الغامدي بأن القمة ستكون ثرية وستسهم في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي مبينا انها سترتكز على ثلاث محاور هي الذكاء الاصناعي في الحاضر والذكاء الاصطناعي في المستقبل اضافة الى الاستخدام الامثل للذكاء الاصطناعي.
وبين ان القمة ستشهد مشاركة 456 متحدثا من 100 دولة اضافة الى انها ستعقد 150 جلسة موضحا ان عدد المسجلين لحضور القمة بلغ 32 الفا. (النهاية)
خ ن ش / ح م ف
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