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إطلاق مشروع تقييم التحول الرقمي في القطاع الصحي

9/8/2024 3:15:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري مشروع تقييم واقع حال التحول الرقمي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في المملكة وتطوير الاستراتيجية التي سيتم من خلالها وضع خارطة الطريق للمشاريع المستقبلية.

ويهدف المشروع الذي يأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبريسايت، الشركة الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من أبوظبي موقعاً لها إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع التحول الرقمي في وزارة الصحة في المملكة.

وستتضمن المشاريع دراسة العمليات والإجراءات وتحديد الفجوات والتي سينتج عنها استراتيجية وخطة تنفيذية خاصة بوزارة الصحة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الصحة.

وستتولى "بريسايت" مسؤولية نقل وتعميم حلول أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة M42، والتي لعبت دوراً في الارتقاء بقدرات منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، ضماناً لتسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة واستراتيجيات البيانات لتحسين مخرجات منظومة الرعاية الصحية في الأردن. وعبر استخدام قدرات تحليل البيانات الضخمة الخاصة بها، ستقوم "بريسايت" بتطبيق طيف من حلولها المتطورة واستخلاص الرؤى القيمة من البيانات التي تم جمعها وتحليلها.
وفي محور حديثه حول المشروع، أكد الهناندة ان الشركة المنفذة للمشروع والذي سيستمر لمدة ستة شهور ، ستعمل على اقتراح مجموعة من المشاريع التي يمكن تنفيذها والتي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتخفيض التكاليف العلاجية.

كما أشار الهناندة إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة من المشاريع المهمة، بما في ذلك تطوير استراتيجية لإنشاء منصة لتبادل البيانات الصحية ودراسة لنموذج العمل الأمثل لتشغيلها، كما تشمل مشاريع لتوفير عدد من الخدمات الصحية عن بُعد عبر مستشفى افتراضي، بالإضافة إلى إنشاء نظام لفوترة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. وأكد اله الهناندة على أهمية هذه المشاريع في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات العالمية، من خلال توفير رعاية صحية متقدمة ومستدامة ذات جودة وكفاءة عالية، مما يسهل على المرضى الوصول إلى الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى رفع مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المرضى.

من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي ليس مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف الوطنية في تقديم رعاية صحية شاملة. وقال: "نعمل على تنفيذ مشاريع رئيسية في إطار التحول الرقمي، منها تقييم النضج الرقمي وبناء خارطة الطريق، وتبني استراتيجية لتبادل المعلومات الصحية والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الإلكترونية بين مقدمي الرعاية الصحية". وأضاف: "أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء مستشفى افتراضي في مدينة السلطـ .

وستعتمد المستشفى التي ستعمل على تقديم الرعاية الصحية عن بعد على تكنولوجيا متقدمة ومتكاملة مع نظام الحوسبة الصحية، وستضم وحدات متعددة لتحسين إدارة الموارد وتقديم الطبابة عن بعد".

وفي هذا السياق، قال د. عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "إن التقنيات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في قطاع الرعاية الصحية وتحوّلًا في كيفية تعاملنا مع الصحة والعافية. ويعكس عملنا على هذا المشروع قدراتنا والتزامنا بتحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمسؤولية لإحداث تأثير وقيمة إيجابية للمجتمع. ويتمثل هدفنا في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة في الأردن وغيرها من الدول من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية".
وبدوره، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة M42: "تعد أبوظبي تجسيداً لكيفية مساهمة البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في إحداث ثورة ونقلة نوعية في الطريقة التي ندير بها الرعاية الصحية ونقدمها. وتمثل اتفاقية التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن خطوة محورية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في الأردن.

ونحن متحمسون لتوظيف خبرتنا وإمكاناتنا من خلال عملنا مع دائرة الصحة-أبوظبي للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة والتي من شأنها أن تجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وكفاءة واستجابة لاحتياجات جميع المواطنين".

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